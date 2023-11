China cria Agência de Desenvolvimento da Economia Privada

A China acaba de criar uma agência Agência de Desenvolvimento da Economia Privada, que estabelecerá um sistema sólido de indicadores para monitorar o desenvolvimento da economia privada, terá um sistema de serviços para apoiar as empresas privadas no aprimoramento de sua competitividade internacional, e organizará e realizará uma pesquisa sobre os principais tópicos para otimizar o ambiente para o desenvolvimento da economia privada durante o período do Décimo Plano Quinquenal.

Na nova edição da “Mesa Redonda Econômica da China”, um programa de entrevistas em larga escala para toda a mídia lançado pela Agência de Notícias Xinhua no dia 13, Wei Dong, Diretor do Escritório de Desenvolvimento da Economia Privada da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, apresentou as tendências políticas acima em apoio ao desenvolvimento da economia privada.

Em julho, foram divulgados os pareceres do Comitê Central do Partido Comunista da China e do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento e crescimento da economia privada. Depois disso, o Gabinete da Comissão Central de Organização Institucional aprovou oficialmente a criação da Agência de Desenvolvimento Econômico Privado dentro da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma.

Como um órgão de trabalho especial para promover o desenvolvimento e o crescimento da economia privada, a Agência de Desenvolvimento da Economia Privada tem como objetivo fortalecer a coordenação de políticas em áreas relacionadas e promover a implementação antecipada de iniciativas importantes para obter resultados.

A economia privada contribui com mais de 50% da receita tributária da China, mais de 60% de seu Produto Interno Bruto, mais de 70% de suas inovações tecnológicas, mais de 80% dos empregos urbanos e mais de 90% em relação ao número total de empresas na China. “É vital e indispensável,” disse Wei Dong sobre a importância da economia privada em toda a economia nacional.

O trabalho da economia privada envolve uma grande variedade de áreas, amplos setores industriais, uma longa cadeia de políticas e muitas etapas e fases de trabalho, portanto, a promoção do desenvolvimento saudável e de alta qualidade da economia privada exige a colaboração de todas as partes e a formação de sinergias de trabalho.

Autoridades, empresários e especialistas que participaram da Mesa Redonda Econômica da China acreditam que a decisão do governo central de criar uma agência e departamento para o desenvolvimento da economia privada dentro do departamento de macrocontrole e integração econômica proporcionou uma forte garantia organizacional para a promoção do desenvolvimento de alta qualidade da economia privada e a formação de um “tabuleiro de xadrez” funcional. A Agência de Desenvolvimento da Economia Privada foi criada para promover o desenvolvimento de alta qualidade da economia privada.

De acordo com os relatórios, a Agência de Desenvolvimento da Economia Privada acompanhará e analisará o desenvolvimento da economia privada, coordenará e organizará a formulação de políticas e medidas para promover o desenvolvimento da economia privada e formulará políticas para promover o desenvolvimento do investimento privado. Ao mesmo tempo, estabelecerá um mecanismo de comunicação regular com as empresas privadas, coordenará e resolverá os principais problemas no desenvolvimento da economia privada e coordenará o apoio à economia privada para aumentar sua competitividade internacional.

A criação dessa nova organização pela China emitiu um sinal claro para promover o desenvolvimento e o crescimento da economia privada com mais esforços.

Atualmente, afetadas pela flutuação da economia mundial e pelo ambiente externo mais complicado e severo, as empresas privadas da China têm enfrentado algumas dificuldades e desafios em seu desenvolvimento e operações.

Desde o início deste ano, a China tem introduzido intensamente uma série de políticas para ajudar o desenvolvimento da economia privada. Sob vários fatores favoráveis, como a liberação contínua de políticas favoráveis e a recuperação contínua da macroeconomia, a economia privada da China está mostrando sinais positivos de melhoria marginal.

“A economia privada é a exploradora do desenvolvimento de alta qualidade de nossa economia e, no futuro, deve se tornar a líder do desenvolvimento inovador e uma força para a modernização”, Wei Chu, vice-presidente da Escola de Economia Aplicada da Universidade Renmin da China, disse na Mesa Redonda Econômica da China.

Nos três primeiros trimestres deste ano, o investimento privado da China caiu 0,6%, mas a taxa de declínio diminuiu 0,1 ponto percentual em comparação com os primeiros oito meses, revertendo inicialmente a tendência da taxa de crescimento acumulada desde este ano, que continuou a declinar. A taxa de crescimento do investimento privado no setor secundário acelerou ainda mais em 0,5 ponto percentual em relação ao nível mais alto de 9% nos oito meses anteriores, 0,5 ponto percentual acima da taxa de crescimento geral do investimento no setor secundário, mostrando que o investimento privado tem forte vitalidade e resiliência.

A fim de promover o desenvolvimento de alta qualidade da economia privada, os departamentos relevantes da China introduziram uma série de iniciativas específicas, como a concessão direta do direito de critérios de avaliar os títulos e posições profissionais de determinados cargos de empresas privadas que são consideradas de nível econômico e de porte mais fortes, que podem ser avaliadas individualmente. Há relatos de que o apoio dos governos locais ao desenvolvimento da economia privada será incluído na supervisão abrangente anual do Conselho de Estado, e os locais que fizerem um bom trabalho serão recompensados como uma forma de mobilizar o apoio local ao desenvolvimento da economia privada.

“Como nós, os nascidos ‘pós-80’, o que mais precisamos é do espírito de inovação e habilidade”, disse Bai Jingwei, cofundador da Chengdu Qitan Tech, que participou da Mesa Redonda Econômica da China, acredita que medidas concretas para incentivar a inovação científica e tecnológica em nível governamental têm um grande impacto sobre os pesquisadores na área científica.

O consenso entre os convidados da Mesa Redonda Econômica da China foi de que os fundamentos da economia chinesa não mudam no longo prazo, e a economia privada, como força motriz da modernização chinesa, não mudará no longo prazo.

Wei Dong afirmou que os requisitos para o tratamento igualitário das empresas privadas serão implementados institucional e legalmente para expandir ativamente o espaço para o desenvolvimento de alta qualidade da economia privada e criar plataformas de serviços para políticas, intercâmbios, cooperação, monitoramento e avaliação para garantir que as políticas sejam eficazes.

“Servir de todo o coração o desenvolvimento e o crescimento da economia privada, resolvendo cada problema de cada vez, fazendo e realizando ações e trabalhos aos poucos com persistência e perseverança, esse é o dever da Agência de Desenvolvimento da Economia Privada”, disse Wei Dong.