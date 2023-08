JD.com, um dos maiores e-commerces da China, tem aumento de 7,6% em receita no 2º trimestre

Em 16 de agosto, a JD.com revelou na Bolsa de Valores de Hong Kong que sua receita do segundo trimestre foi de 287,9 bilhões de yuans, um aumento de 7,6% em relação a 2022. O lucro líquido atribuído aos acionistas comuns da empresa foi de 6,6 bilhões de yuans, em comparação com 4,4 bilhões de yuans no mesmo período do ano anterior.

Durante o período do festival de compras 618, promovido pela JD por ocasião de seu aniversário, em 18 de junho, lojas da JD Mall em Dongguan e Kunming foram inauguradas. Ao mesmo tempo, 13 flagships da JD foram abertas em 11 cidades, incluindo Chengdu, Tangshan, Suzhou e Nanjing. Além disso, durante o período do festival, 724 novas lojas de e-commerce da JD foram abertas nos mercados de base.

Na frente da logística da JD, até 30 de junho de 2023, a JD Logistics operava mais de 1600 armazéns. Incluindo a área de gerenciamento da plataforma de ecossistema de armazenamento em nuvem, a área total de gerenciamento de armazenamento da JD Logistics ultrapassou 32 milhões de metros quadrados.

Durante o período de promoção 618 da JD, o número de lojas físicas colaboradoras da JD Daojia cresceu 80% em relação ao ano anterior. O volume total de transações em várias categorias, como eletrodomésticos, computadores, produtos de beleza, esportes ao ar livre e bebidas, registrou um crescimento de três dígitos.