Itaú incorpora startup Emergee, especializada em métodos de agilidade

O Itaú anunciou a incorporação da empresa Emergee, referência em métodos para agilidade em negócios. Segundo o banco, o movimento é parte do esforço para dar velocidade na transformação cultural e tecnológica.

Os profissionais da empresa se juntarão à estrutura denominada Escritório de Transformação, dentro da área de Pessoas do banco. Eles farão parte do time responsável por formar o pessoal do banco com a chamada cultura ágil, em todas as áreas do Itaú.

Para isso, os especialistas atuarão nas frentes de educação executiva e consultoria interna.

Para Valéria Marreto, diretora da área de Pessoas responsável pelo Escritório de Transformação, a incorporação permitirá à organização acelerar e ampliar a implementação de metodologias de trabalho mais alinhadas à atual realidade do mercado.

Para o fundador da Emergee e líder do time que se junta ao banco, Alexandre Magno, este é o contexto ideal para quem quer participar de grandes e desafiadoras transformações. “Entendemos que quanto mais qualidade houver nas iniciativas de transformação digital, maior será o impacto do nosso trabalho na sociedade. Este é um fator que sempre esteve no centro de nossos valores na Emergee, por essa razão embarcar neste desafio com o Itaú Unibanco faz muito sentido para a nossa empresa.”