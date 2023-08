Inteligência Artificial: descubra como aumentar a produtividade e a rentabilidade da sua empresa

Dados da Bain & Company mostram que 85% das empresas já consideram que implementar a Inteligência Artificial é a prioridade para os próximos anos. Ainda segundo a consultoria, profissionais que usam a IA no dia a dia têm um aumento de até 50% na produtividade.

Identificando neste cenário uma oportunidade, a EXAME produziu uma série inédita e gratuita com quatro aulas sobre Inteligência Artificial Aplicada aos Negócios. Voltado para executivos, empreendedores e líderes empresariais, o conteúdo será apresentado pelo fundador da Inventos Digitais e CTO da Witseed, Miguel Lannes Fernandes.

Durante os encontros, que vão ao ar entre 21 e 29 de agosto, o especialista promete revelar como a implementação da IA pode ajudar a:

otimizar processos

gerar mais valor

aumentar a competitividade

conquistar melhores resultados e muito mais.

As primeiras aulas já estão disponíveis.

A Inteligência Artificial vai substituir a inteligência humana?

Essa é a dúvida que permeia as rodas de conversa quando o assunto é IA. Em entrevista à EXAME, Miguel Lannes Fernandes destacou que, embora essas ferramentas ofereçam benefícios para a rotina das empresas, é importante lembrar que elas não possuem singularidades como empatia, criatividade, originalidade e pensamento crítico como os seres humanos. “Ninguém está interessado em sentar e bater-papo com uma lata, por mais inteligente que essa lata pareça”, disse.

Sendo assim, o mais provável é que a tecnologia venha para potencializar tais habilidades. Estudos recentes confirmam que a tecnologia tem potencial de criar novos postos de trabalho no futuro. Dados divulgados pela McKinsey Global Institute, por exemplo, mostram que a IA pode ajudar a melhorar a eficiência e a precisão do diagnóstico médico em até 30%. Segundo o portal de notícias Business Insider, a análise de dados pode ajudar os bancos a identificar clientes em risco de inadimplência com uma precisão de 80%. Já a Universidade de Northwestern, aponta que a IA pode ajudar a reduzir os erros de leitura em exames de mamografia em até 85%.

Em quatro aulas onlines e gratuitas, você irá descobrir como é possível ver sua empresa ganhar ainda mais força utilizando as ferramentas de IA mais modernas e acessíveis do mercado.

Aprenda tudo sobre IA com quem entende do assunto

Graduado em Engenharia da Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Miguel é um programador que gosta de escrever códigos que facilitam a vida das pessoas. Já atuou como engenheiro de softwares, gerente de produtos e professor.

É fundador da Inventos Digitais, uma catalisadora de ideias, que ajuda Startups a tirarem seus projetos do papel e CTO da Witseed, uma empresa de educação corporativa digital e inovadora.

* Este é um conteúdo apresentado por Faculdade EXAME