Banco do Brasil: com valor maior de dividendos, é hora de investir em BBAS3?

No último dia 21, o Banco do Brasil (BBAS3) anunciou os novos valores de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) a serem pagos no final do mês de agosto. O banco informou, em comunicado, a correção em 1,8% dos valores que serão distribuídos aos acionistas.

O valor dos dividendos por ação passará de R$ 0,1437 para R$ 0,1463, enquanto o montante pago por ação em JCP será atualizado de R$ 0,6546 para R$ 0,6665.

A correção foi feita com base na taxa básica de juros, a Selic, e é relativa aos pagamentos do segundo trimestre de 2023, que foram anunciados pela instituição no começo do mês. No total, mais de R$ 410 milhões em dividendos e R$ 1,9 bilhão em JCP serão pagos no próximo dia 30 de agosto.

É claro que os acionistas do Banco do Brasil ficaram felizes com a notícia. Afinal, essa atualização dos valores significa mais dinheiro caindo na conta de quem detém o papel do banco na carteira.

No entanto, esse aumento é meramente protocolar e não significa que BBAS3 esteja entre as melhores escolhas do momento para quem investe com foco em dividendos.

Inclusive, nem em seu setor essa ação é campeã – pois um outro banco nacional vive um momento muito mais positivo no que diz respeito à projeção de pagamentos aos acionistas.

[DIVIDENDOS] CONHEÇA O BANCO MELHOR QUE BB + 4 AÇÕES RECOMENDADAS

Buscar dividendos com BBAS3? No momento, há opções melhores

Um dos maiores erros que investidores inexperientes cometem ao compor seu portfólio de ações está em considerar apenas o desempenho passado de um ativo ao decidir investir nele (ou não).

No balanço do 2º trimestre de 2023, o Banco do Brasil reportou um lucro líquido de R$ 8,78 bilhões, alta de 11,7% em um ano. Já a inadimplência do banco teve aumento: o índice que mede as dívidas vencidas há mais de 90 dias chegou a 2,73% – estava em 2,62% no fim de março.

É claro que o histórico de uma empresa é importante nessa decisão. Inclusive, balanços recentes servem para mostrar como uma companhia vem se adaptando ao mercado e atuando para alcançar melhores resultados frente a seus concorrentes. No entanto, essa análise deve considerar: o que tais números projetam para o futuro da empresa?

O mesmo pode ser dito a respeito do pagamento de dividendos anunciado pelo Banco do Brasil. É bom recordar: por mais que ele ainda vá acontecer na próxima semana, o montante diz respeito ao desempenho passado do banco.

Ou seja: é válido olhar para todos esses números e acreditar que BBAS3 está entre as melhores ações para investir agora com foco em dividendos?

Para os analistas da Empiricus Research, a maior casa de análise independente do país, ele não é a principal opção do momento. Na opinião deles, existe um outro “bancão” que mostra uma capacidade superior de desempenhar o papel de gerador de renda na sua carteira.

Uma ação resiliente e com excelente histórico de dividendos

Após os últimos resultados divulgados pelos bancos brasileiros, os analistas acreditam que apenas um deles deve estar no portfólio voltado ao recebimento de dividendos.

Trata-se de um concorrente do Banco do Brasil que, nos longos meses de aperto monetário na economia nacional, mostrou uma forte resiliência para lidar com a inadimplência.

Estamos falando de uma companhia sólida e com capacidade operacional para enfrentar diferentes ambientes macroeconômicos pela frente, segundo os analistas da casa.

Além disso, esse banco tem um histórico de distribuição de proventos “gordos” a seus acionistas. E para 2023, a Empiricus Research estima um dividend yield de 4,4% – o suficiente para poder gerar uma boa renda “pingando” na sua conta.

E isso pode começar já em setembro, afinal, outra grande vantagem dessa companhia é que os pagamentos são feitos a seus acionistas todo começo de mês, de forma regular.

E apesar de todos esses fatores, que tornam esse banco uma recomendação dos analistas para quem busca bons dividendos, acredite se quiser: essa ação está muito barata na Bolsa atualmente.

O “bancão” concorrente de BB negocia com um ótimo desconto para a sua média histórica – tanto em termos de Preço/Lucros, como também em termos de Preço/Valor Patrimonial.

Ou seja: essa ação está em um excelente ponto de entrada, naquele momento em que você, investidor, pode pagar pouco em um papel com excelente potencial de valorização e, ainda, de distribuição de proventos.

Em quais ações investir agora para buscar renda?

Não é à toa que essa ação de banco figura entre as 5 melhores ações da Bolsa para investir agora com foco em dividendos, segundo a Empiricus Research.

A casa de análise identificou 5 papéis que reúnem todas as características fundamentais de uma boa pagadora de proventos:

São companhias maduras;

Inseridas em mercados fortes e resilientes;

De qualidade e com balanços sólidos;

Que possuem claras vantagens competitivas frente a seus concorrentes;

Com altos níveis de liquidez e boas margens de segurança.

Tudo isso comprova a excelente capacidade de geração de caixa dessas empresas, o que permite a distribuição de proventos de forma sustentável ao longo do tempo – algo que deve ser buscado por todo investidor que busca retornos consideráveis no médio e longo prazo.

Todas essas 5 ações estão disponíveis em um relatório elaborado pelos analistas, e que foi liberado gratuitamente a todos os brasileiros interessados. Essa é uma cortesia da Empiricus Investimentos, corretora que faz parte do mesmo grupo que a casa de análise.

Para conhecer todas as recomendações – inclusive o banco com potencial maior para sua carteira de dividendos do que o Banco do Brasil – clique no link abaixo:

