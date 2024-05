Inscrições prorrogadas: veja como inscrever sua empresa no Ranking EXAME Negócios em Expansão 2024

Empresas que faturaram entre 2 milhões e 600 milhões de reais em 2023 tem mais uma chance para participar do Ranking Negócios em Expansão, o maior anuário de empreendedorismo do país, feito pela EXAME em parceria com BTG Empresas e suporte técnico da PwC Brasil.

Com foco em dar visibilidade para os empreendedores brasileiros, o anuário - que está em sua terceira edição - recebe inscrições de empresas até o dia 20 de maio neste link.

A classificação das empresas será baseada na evolução da receita operacional líquida em 2023. Todas as empresas qualificáveis e certificadas pela análise da PwC Brasil terão seus nomes publicados numa edição especial da Revista EXAME, a ser circulada em julho.

Para participar, as empresas interessadas devem enviar suas demonstrações contábeis referentes aos anos de 2022 e 2023, juntamente com o preenchimento de um formulário com dados cadastrais do negócio. As demonstrações contábeis serão validadas e compiladas pela PwC Brasil.

Os resultados do ranking serão divulgados em pela EXAME a partir de 24 de julho de 2024 em uma reportagem que apresentará os dados de receita operacional líquida das empresas em 2022 e 2023, além do crescimento percentual entre os dois anos. As histórias das empresas que entrarem no ranking também serão contadas no site da EXAME, o maior portal de negócios do país.

Quem pode participar?

Podem participar do ranking grupos econômicos e empresas privadas sediados no Brasil, com receita operacional líquida anual entre R$ 2 milhões e R$ 600 milhões.

Grupos econômicos, como empresas com múltiplas filiais, redes de franquias, cooperativas de crédito ou seguradoras de saúde estaduais e nacionais, devem apresentar seus resultados de forma consolidada.

Para obter mais informações sobre o ranking e realizar a inscrição, os interessados podem acessar o site oficial clicando aqui. O regulamento completo do ranking também está disponível para consulta.

