Heineken, Brahma e mais: Paes chama cervejarias para Carnaval no RJ

Após confirmar o Carnaval no Rio de Janeiro em 2022, sem medidas de distanciamento ou redução do público, o prefeito Eduardo Paes usou o Twitter para chamar as cervejarias para a festa.

Na publicação, ele comparou a pandemia da covid-19 com a gripe espanhola, ao mostrar um anúncio da Brahma em 1919.

"Só imaginando os comerciais das diferentes cervejarias no Carnaval do próximo ano. Esse é o da Brahma no primeiro Carnaval pós gripe espanhola. Bora Heineken, Itaipava, Brahma e Schin. Quero ver quem vai tomar conta da cidade do Rio em 22!"

Só imaginando os comerciais das diferentes cervejarias no Carnaval do próximo ano. Esse é o da Brahma no primeiro Carnaval pós gripe espanhola. Bora @heinekenbr @itaipava @BrahmaCerveja @schin_oficial. Quero ver quem vai tomar conta da cidade do Rio em 22! pic.twitter.com/rnf7dNYe1n — Eduardo Paes (@eduardopaes) October 9, 2021

Até o momento, porém, as cervejarias não se pronunciaram na publicação.