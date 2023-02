Habib's lança esfiha alcoólica para o Carnaval; entenda

O Habib’s anuncia nesta segunda-feira, 6, sua nova aposta para o Carnaval: quatro sabores de esfihas alcoólicas inspiradas em bebidas populares entre os brasileiros.

Os novos sabores são de edição limitada e ficam disponíveis no cardápio da rede até 28 de fevereiro em todas as unidades da rede. Os produtos têm venda proibida para menores de 18 anos devido ao teor alcoólico.

“No Habib’s somos motivados por criar experiências que juntem a galera para desfrutar os bons momentos da vida. E, quando conseguimos unir isso em torno de conversas sobre nossos produtos e criações, sabemos que estamos no caminho certo. E essa foi a ideia para esse lançamento, que busca enaltecer e celebrar o Carnaval com os amantes da folia e de bons drinks”, diz Rafael Polachini, Diretor de Marketing do Habib’s.

Sabores das esfihas alcoólicas

Conheça os novos sabores disponíveis em fevereiro para o Carnaval:

Catuaba: esfiha folhada com base, espuma e calda de catuaba

esfiha folhada com base, espuma e calda de catuaba Piña Colada : esfiha folhada com creme e espuma de piña colada, abacaxi em calda e coco queimado ralado

: esfiha folhada com creme e espuma de piña colada, abacaxi em calda e coco queimado ralado Chevette: esfiha folhada com base e espuma de Chevette e açúcar cristal

esfiha folhada com base e espuma de Chevette e açúcar cristal Caipirinha de Maracujá: esfiha folhada com base, espuma e calda de maracujá

Quanto custa a esfiha alcoólica?

As esfihas alcoólicas custam R$ 6,50 cada e também são vendidas em combos. Os quatro sabores saem por R$ 23,90. Preços promocionais estão disponíveis no aplicativo com o uso de cupom de desconto.

