Google, Endeavor e mais: empresas convocam startups para aceleração; veja como participar

Para auxiliar pequenas empresas e empreendedores de olho no crescimento de suas companhias, entidades de apoio ao empreendedorismo, escolas e grandes empresas estão organizando programas de aceleração e chamadas de inovação aberta para as startups brasileiras.

Diante de tantas opções e para facilitar a busca dos empreendedores, EXAME preparou uma lista de programas de aceleração, cursos e capacitações gratuitas com inscrições abertas neste momento. Entre os principais programas está o Scale-UP Endeavor, que seleciona startups com alto potencial de crescimento de todas as regiões do país. Confira a lista completa abaixo:

Programas de aceleração para startups com inscrições abertas

Scale-Up Endeavor

Oferecido pela rede de apoio ao empreendedorismo Endeavor, o programa procura empresas de todas as regiões do país e segmento, desde que apresentem alto potencial de crescimento, as chamadas scale-ups. Para a segunda edição do programa em 2022, serão selecionadas 100 empresas, que serão agrupadas por estágio de captação de recursos, segmento e desafios de crescimento, para receber mentorias de grandes nomes como Luiza Helena Trajano, do Magazine Luiza; Robson Privado, da MadeiraMadeira e Ann Williams, da Creditas.

O programa irá acontecer de forma remota, entre os meses de agosto e dezembro, e as inscrições etao abertas até 30 de junho, pelo site do programa.

Aceleração de Novas Ideias - Edital

A StartLaw, lawtech curitibana que tem o objetivo de descomplicar a vida do empreendedor por meio da tecnologia, organizando a informação jurídica de empresas em crescimento, lançou o edital “Aceleração de Novas Ideias”. Até 22 de julho, empreendedores podem inscrever seus projetos de inovação no edital.

As ideias de novos negócios e startups serão avaliadas por uma banca, e os finalistas participarão de um "demo day", para apresentar suas ideias. As empresas selecionadas receberão mentorias e as primeiras três classificadas do Demo Day receberão aporte financeiro de R$ 10 mil, R$ 5 mil e R$ 3 mil, respectivamente. Inscrições podem ser feitas, de 1 a 22 de julho, pelo site.

Google for Startups Accelerator

O Google for Startups, iniciativa do Google para apoiar startups em fase de crescimento, está com inscrições abertas inscrições para a nova turma do Google for Startups Accelerator, programa de mentoria para empresas iniciantes. A intenção é ajudar startups a resolverem seus principais problemas e desafios ligados a produto e tecnologia a partir do suporte e uso de ferramentas de nuvem, machine learning e Ads, por exemplo. A nova edição do programa começará em setembro e será focada em empresas que desenvolvem soluções relacionadas à sustentabilidade. As inscrições podem ser feitas no site até 31 de julho.

Sitawi

A Sitawi Finanças do Bem, plataforma de empréstimo coletivo dedicada a negócios de impacto socioambiental, abre a chamada para negócios de impacto na Amazônia interessados em captar recursos para crescimento por meio da plataforma. Podem se inscrever organizações que geram renda e fazem uso consciente de recursos naturais no bioma.

Os negócios selecionados irão participar de uma rodada de investimentos e podem captar de R$ 200 mil a R$ 800 mil. Além do recurso financeiro, as empresas também terão acompanhamento de especialistas durante o período de repagamento do empréstimo. As inscrições vão até 22 de julho.

