Google doa R$ 1,2 milhão para ajudar famílias em Petrópolis

O Google.org, braço filantrópico do Google, anunciou nesta segunda-feira, 21, a doação de US$ 250 mil (equivalente a R$ 1,2 milhão) para ajudar famílias atingidas pelas fortes chuvas em Petrópolis, que deixaram ao menos 176 pessoas mortas, além de pelo menos 930 pessoas desabrigadas.

Diante das operações de busca que continuam na região, a entidade filantrópica do Google irá administrar uma campanha por contribuições de ajuda ao município. Segundo a multinacional, os recursos serão administrados pelo Center for Disaster Philanthropy (Centro Filantrópoco de Desastres, em português), uma organização global especializada na distribuição de doações para organizações sem fins lucrativos que trabalham para apoiar os esforços de socorro e recuperação de cidades.

Neste momento, 'como ajudar Petrópolis' é um dos termos mais buscados no Google. "Nós nos unimos a essa corrente de ajuda e solidariedade às famílias das vítimas das enchentes e deslizamentos. Continuaremos atentos à situação em Petrópolis e demais regiões do País e seguiremos apoiando os brasileiros e o trabalho das organizações locais por meio da tecnologia, destacando informação útil, relevante e confiável", disse, em nota.

Além da ajuda com recursos financeiros, o Google incluiu Petrópolis na plataforma 'Alerta de SOS', que sinaliza regiões em estado crítico na busca e no Google Maps. Ao pesquisar por "Enchente Petrópolis", por exemplo, é possível encontrar as principais notícias sobre o tema, informações sobre as áreas afetadas, dicas de segurança, contatos e links de autoridades locais.

"Já no Maps, a pessoa pode visualizar as regiões impactadas no momento, inclusive pelo celular - nesse caso, aparecerá um ícone específico no mapa e um card com mais informações sobre a crise, também disponibilizando telefones e sites úteis. Maps inclui atualizações em tempo real, como a situação do trânsito, ruas intransitáveis e caminhos alternativos", acrescentou.

O objetivo principal do sistema é fornecer informações úteis e relevantes para a população afetada pelas fortes chuvas no País. O Google disponibilizou o Alerta de SOS sobre as regiões em estado crítico na Busca e no Google Maps.

Anteriormente, em janeiro, o Alerta de SOS ficou ativo nas regiões atingidas pelas fortes enchentes na Bahia, em Minas Gerais, no Pará e no Tocantins.