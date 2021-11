Gol tem prejuízo de R$ 884,6 mi no 3º tri e prevê melhora no 4º tri

A Gol divulgou nesta terça-feira que registrou prejuízo líquido de 884,6 milhões de reais no terceiro trimestre, ante perda de 872 milhões de reais um ano antes.

Tal desempenho exclui as perdas com variação cambial líquida de 1,485 bilhão de reais, entre outros itens.

A receita operacional líquida saltou 96,4% ano a ano, para 1,9 bilhão de reais, enquanto os custos e despesas operacionais avançaram 53,7%, para 2,7 bilhões de reais. O Ebitda operacional recorrente aumentou 63,6%, para 464,7 milhões de reais.

A companhia aérea também apresentou perspectivas para o quarto trimestre, quando prevê crescimento de 29% na capacidade planejada em relação ao mesmo período de 2020, com aumento da vacinação e a temporada de viagens de verão no Brasil.

"Vemos crescimento nas vendas até o final do ano, e estamos confiantes de que essa tendência continuará em 2022", afirmou o diretor-presidente da Gol, Paulo Kakinoff, no material do balanço.

A empresa também afirmou que estima encerrar o trimestre corrente com 3,8 bilhões de reais em liquides, de 2,08 bilhões de reais no final do terceiro trimestre.

A dívida líquida é estimada em cerca de 15,8 bilhões de reais, de 15,5 bilhões de reais no final de setembro.