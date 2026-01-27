Carreira

O uso excessivo de IA em e-mails está corroendo a confiança em gestores, diz estudo

Automatizar mensagens é prático, mas delegar tudo à IA pode gerar desconfiança e prejudicar sua imagem

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 13h55.

Um estudo de 2025, publicado no International Journal of Business Communication, revelou que funcionários aceitam bem o uso da IA para pequenas correções, mas reagem negativamente quando percebem que seus líderes delegam à tecnologia tarefas mais críticas, como escrever mensagens de feedback, avaliações de desempenho ou comunicações sensíveis.

Peter Cardon, pesquisador da USC Marshall School of Business, aponta que quanto maior a carga emocional da mensagem, maior o dano causado ao vínculo de confiança quando a IA substitui a comunicação humana. As informações foram retiradas de Inc.

Delegar tudo à IA pode ser visto como desinteresse ou incompetência

Caroline Stokes, estrategista de liderança e fundadora da The Forward Co., alerta para o fenômeno do cognitive offloading — quando executivos transferem decisões ou comunicações importantes para a IA por conveniência. 

Isso, segundo ela, pode minar sua autoridade, prejudicar sua marca pessoal e afetar a percepção de competência por parte da equipe.

“Executivos que automatizam tudo se arriscam a parecer desinteressados ou até despreparados. Em vez de ganhar tempo, podem estar perdendo respeito”, afirma Stokes.

A IA pode ajudar — mas precisa de supervisão e bom senso

Mesmo o próprio ChatGPT, quando questionado sobre esse tipo de uso, reconhece os limites: há um tempo e um lugar para automatizar correspondências, especialmente no que diz respeito a tarefas administrativas ou operacionais. 

No entanto, quando o e-mail exige julgamento, empatia ou personalização, o ideal é que o remetente assuma a autoria com mais presença e autenticidade.

Além disso, o mercado ainda não chegou a um consenso sobre etiqueta e transparência no uso de IA em e-mails. Deveria haver um aviso? Um rodapé do tipo “enviado com apoio de IA”? Ou isso apenas criaria mais desconfiança?

EXAME libera vagas para curso gratuito de IA

De olho nesse movimento e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial. 

O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas.  O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.

O que você vai aprender?

- Automatizar tarefas repetitivas.
- Personalizar sua abordagem profissional.
- Tomar decisões inteligentes com base em dados.
- Conectar-se melhor com clientes e colegas.
- Aumentar sua produtividade e credibilidade.

