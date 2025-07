Uma foto de Taylor Swift fez uma startup alcançar R$ 40 milhões em um ano

Em outubro de 2024, um jogo de futebol americano entre o Kansas City Chiefs e o New Orleans Saints ganhou uma visibilidade inesperada – e tudo graças a um detalhe de maquiagem que chamou a atenção do público: as sardas brilhantes de Taylor Swift.

A cantora, que estava no estádio para apoiar o namorado, o jogador Travis Kelce, apareceu com o item no rosto e fez a startup por trás do produto explodir da noite para o dia.

Em 48 horas, as vendas da Fazit dispararam em 3.500%, com mais de US$ 1 milhão em transações realizadas (aproximadamente R$ 5,5 milhões na cotação atual).

Um simples item de maquiagem se transformou no centro das atenções, levando a Fazit de uma marca em ascensão a um nome conhecido nos EUA, tudo graças à escolha de uma celebridade.

Como tudo começou?

A startup foi fundada pelas americanas Aliett Buttelman, ex-modelo e consultora de marcas, e Nina LaBruna, ex-fundadora de uma linha de cuidados com a pele, em 2022.

Ambas estavam cansadas da indústria de beleza, focada em padrões inalcançáveis de perfeição. Juntas, tinham US$ 13 mil para criar algo novo — e apostaram na Fazit, com o intuito de criar produtos para abraçar as imperfeições da pele, em vez de tentar escondê-las.

A proposta era criar produtos simples, eficazes e, acima de tudo, acessíveis, que atendiam a uma necessidade crescente de autenticidade na beleza.

Taylor Swift: em imagem, é possível ver a cantora usando a maquiagem brilhante da Fazit nas bochechas (Getty Images)

Da ideia ao sucesso repentino

O grande diferencial surgiu com a criação das tatuagens temporárias de glitter, que simula sardas brilhantes no rosto. A ideia de Nina era simples, mas inovadora: oferecer uma maquiagem divertida, fácil de aplicar e que não deixasse resquícios difíceis de remover, como o glitter tradicional.

No entanto, o que parecia ser um conceito legal rapidamente se transformou em um sucesso estrondoso quando, sem que as fundadoras soubessem, Taylor Swift apareceu com as "freckles" no jogo do namorado.

A imagem gerou uma reação instantânea nas redes sociais e, em um piscar de olhos, a startup estava no centro das atenções.

“Cada segundo contava. Precisávamos que o mundo soubesse que era a nossa marca”, disse LaBruna à Bloomberg. As fundadoras, com uma equipe de apenas duas pessoas, se mobilizaram rapidamente para aproveitar a onda.

As redes sociais, especialmente o TikTok, onde o produto já estava gerando um certo burburinho, foram fundamentais para garantir que o momento fosse explorado ao máximo. Deu certo: foram 40 mil unidades do produto vendidas, gerando R$ 5,5 milhões em apenas 48 horas.

Aproveitando o embalo viral, a Fazit firmou parcerias estratégicas com redes de varejo de peso. Em 2024, os produtos da marca chegaram a grandes lojas como Target, CVS e Urban Outfitters, e as projeções para 2025 apontam um faturamento de US$ 40 milhões.