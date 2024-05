Francal se transforma em ecossistema para eventos e apresenta novo hub de negócios

Com mais de 50 anos de atuação no mercado, a Francal, pioneira em eventos corporativos, acaba de anunciar uma série de transformações estratégicas, com o rebranding da marca, a nomeação de Fernando Ruas como novo CEO, e a intenção de se transformar em um hub one stop shop de serviços.

Essas mudanças sinalizam o início de uma nova fase para a empresa, que tem como meta se consolidar como o maior ecossistema de eventos de negócios da América Latina. “Não nos limitamos apenas à entrega de uma feira; queremos estar envolvidos em todas as fases desse processo”, explica Ruas.

Para ter uma ideia do impacto de grandes eventos para a economia, em São Paulo, por exemplo, que só em 2023 recebeu mais de 1,28 mil deles, e 6 milhões de visitantes (30% de fora do estado), as feiras movimentam em torno de R$ 9,3 bilhões, ajudando a alavancar o PIB do estado.

Um ecossistema para eventos de negócios

Em um momento de pujança do mercado, Ruas assume como CEO, sucedendo Jamil Abdala, que passa a ocupar o posto de chairman ao lado de Daniel Lima, co-CEO.

Com 18 anos de experiência na indústria de alimentos, e responsável pela expansão nacional e internacional do grupo Mr. Bey, marca que se tornou líder no segmento de sobremesas no Brasil, Ruas traz para a Francal sua sólida experiência como executivo, além de uma carreira que inclui atuação nas áreas comercial, logística, pesquisa e desenvolvimento, qualidade e planejamento estratégico.

Desde que se juntou à Francal, em 2019, como diretor de negócios, o executivo tem sido peça-chave na reestruturação da empresa. As mudanças, diz ele, foram motivadas pelo reconhecimento de que o setor oferece inúmeras oportunidades de crescimento.

A principal delas? A oferta de serviços abrangentes, que incluem projetos e montagens, ativações, organização de viagens, fornecimento de pessoal, transporte, catering, além de treinamentos para as áreas de marketing dos clientes.

Prazer, Tune!

A diversificação do negócio com foco na cadeia de serviços será realizada por meio de uma joint venture com a BWT Operadora de Turismo. Como parte dessa estratégia, a Francal lança, em maio deste ano, a Tune, uma empresa do setor de turismo de negócios voltada 100% para eventos B2B.

Está nos planos da empresa ainda reformular a área de montagem de feiras e eventos no primeiro trimestre de 2025 e, nos próximos cinco anos, oferecer aos clientes um serviço de one stop shop, onde eles possam ter todas as suas necessidades resolvidas em um só lugar. “Todas as medidas ressignificam o nosso negócio e fortalecem nossas relações com os mercados em que atuamos”, afirma Ruas.

O desafio é grande, mas ele garante que a Francal seguirá se reinventando sem deixar de lado o seu propósito de conectar ideias, pessoas e marcas com um só objetivo: gerar valor para as pessoas e para os negócios.

Rebranding

Como um marco importante na nova etapa da Francal para 2024, a organizadora de eventos corporativos anuncia a reformulação de sua marca e seu reposicionamento no mercado, mantendo-se como referência no setor. Neste novo cenário, a empresa será conhecida simplesmente como “Francal” e não trará mais o termo “feiras” como slogan, mas sim “Ecossistema para Eventos”.

O processo por trás dessa transformação foi conduzido pela Jor Publicidade, utilizando sua metodologia estratégica data-driven. “Encontros que Movem”, o novo conceito criativo da Francal, simboliza o poder dos eventos em conectar pessoas e ideias, movendo o setor adiante. Uma forma de mostrar que sua evolução vai além das feiras tradicionais, caminhando agora em direção a uma abordagem mais integrativa e abrangente.