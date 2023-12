Ford conclui transferência da fábrica de Camaçari para o governo da Bahia

A Ford anunciou, nesta terça-feira, 5, que concluiu o processo de transferência da fábrica de Camaçari para o governo da Bahia. Com isso, o caminho está livre para a instalação da montadora chinesa BYD, que já firmou contrato com o governo baiano.

Sem revelar valores e detalhes da negociação, a Ford disse, em nota, que o "processo foi conduzido com o objetivo de viabilizar o crescimento econômico e social para a comunidade baiana". As instalações funcionaram até 2021.

Apesar de não ter mais fábricas no Brasil, a Ford mantém, na Bahia, um dos principais centros de desenvolvimento de tecnologia da empresa. O time brasileiro participa e fornece soluções a 35% de todos os projetos globais do chamado feature development.

Em entrevista à EXAME, Daniel Justo, presidente da Ford América do Sul, disse que o país continua estratégico para a montadora, que registrou um crescimento de 40% neste ano. "Para nós, é um fator estratégico ter um centro de desenvolvimento aqui no Brasil, pois estamos exportando tecnologia e soluções", disse.

Sai Ford, entra BYD

No começo de outubro, a chinesa BYD lançou a pedra fundamental na fábrica em Camaçari em um grande evento que contou com a presença do CEO global da marca, Wang Chuanfu. De acordo com a chinesa, o plano é começar a fabricar elétricos nacionais entre o final de 2024 e o início de 2025.

O investimento é de pelo menos R$ 3 bilhões no país – sendo R$ 1 bilhão já destinado até 2024 – e a geração de 5 mil empregos diretos e indiretos a partir da nova planta estabelecida na Bahia.