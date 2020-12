Ford anuncia investimento de US$ 580 milhões na Argentina

Na esteira do anúncio de um investimento de US$ 580 milhões da montadora na Argentina, o presidente da Ford para América do Sul Lyle Watters, disse nesta terça-feira, 1º, esperar uma recuperação gradual da economia argentina.

Durante encontro virtual com jornalistas, Watters afirmou que a estabilização da inflação será chave na saída do país vizinho da crise. “Espero uma estabilização gradual nos indicadores econômicos na Argentina”, comentou o executivo.

Se as previsões da Ford estiverem corretas, o mercado argentino deve alcançar volume superior a 400 mil veículos no ano que vem, após um resultado que, em 2020, deve ficar dentro da faixa de 320 mil a 340 mil unidades.

Hoje de manhã, Watters comunicou ao presidente da Argentina, Alberto Fernández, o plano de investir US$ 580 milhões na produção, a partir de 2023, da nova geração da picape Ranger na fábrica de Pacheco. Além da modernização da unidade, os investimentos preveem ainda um aumento “significativo” na nacionalização de peças.