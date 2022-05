Folks Pub, a 'Disney' do sertanejo que faturou R$ 22 milhões

No mundo corporativo, a Disney virou referência quando se fala em atendimento ao cliente. Centenas de empresas tentam copiar a fórmula mágica que leva milhões de adultos ao parque de diversão todos os anos. A premissa do 'jeito Disney de encantar’ é simples: além de ter sempre razão, o cliente precisa se surpreender com a experiência oferecida pelo seu negócio.

Foi com essa inspiração que o engenheiro Pedro Elero fundou o Folks Pub, uma rede de bares de sertanejo, que faturou R$ 22 milhões em 2021. Desde o começo, o Folks Pub queria que a bebida não fosse o único chamariz e, por isso, resolver investir na experiência do cliente.

Como exemplo, Elero conta que a cultura da rede de bares, assim como a da Disney, é calcada em três pilares: segurança, cortesia, espetáculo e eficiência. Além dessas competências comportamentais serem o norte para contratação dos funcionários, mais até do experiência no ramo, o empreendedor afirma que periodicamente realiza treinamentos sobre relacionamento com o cliente para fortalecer esses pontos.

“Fora isso, procuramos trazer experiências diferentes. Todo primeiro cliente do bar, por exemplo, ganha um drink de graça, feito por ele com a ajuda do barman da casa. Assim como na Disney, todo mundo que faz aniversário ganha um bottom na Folks além de um drink em uma bota gigante”, cita.

Hate dos rockeiros

Filho de comerciantes, o empreendedor conta que, desde a infância, frequentava a vendinha e, posteriormente, o restaurante da família. Quando adulto, mudou-se para Londrina (PR) para prestar vestibular de Engenharia. Porém, ainda na faculdade, Elero percebeu que não queria seguir carreira como engenheiro.

“Na faculdade fui presidente da Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales (Aiesec), rede global que tem o objetivo de desenvolver o empreendedorismo nos jovens. E, depois dessa experiência, eu percebi que queria empreender, mas não sabia ainda no quê”, diz.

O empreendedor conta que sempre foi baladeiro e frequentava, sobretudo, as baladas de sertanejo em Londrina (PR). Porém, um dos seus bares favoritos era um pub de rock. “Eu ia porque gostava do ambiente, mas não gostava da música. Pensei: por que não ter um pub de sertanejo?”.

Com essa ideia na cabeça e os conhecimentos de gestão que havia aprendido na faculdade, em 2014, ao lado dos amigos Gabriel d'Avila e João Paulo Albuquerque, Elero fundou a primeira unidade do Folks Club na cidade paranaense.

O conceito do bar dividiu opiniões. Por um lado, o rockeiros começaram a lotar as redes sociais com comentários negativos. Por outro, o público sertanejo passou a lotar as noites de final de semana do Folks Club. “Recebemos muitas reclamações de fãs de Rock que diziam que um pub não podia ser sertanejo. No final das contas, esse hate todo deu até mais visibilidade para o negócio”.

Expansão e sociedade com sertanejos

Ainda no primeiro ano, com o sucesso do Folks Club, Elero abriu a segunda unidade do bar. Em 2019, entraram para o ramo de franquias e hoje somam seis unidades em Londrina (PR), Sorocaba (SP), Campinas (SP), São Paulo (SP), Foz do Iguaçu (PR) e Goiânia (GO).

O franqueado da capital goiana, inclusive, é alguém famoso no meio sertanejo: o cantor Thiago Brava, autor do hit “Dona Maria”. Brava investiu R$1,2 milhão para abrir a unidade da Folks na cidade.

Embora contrate apenas atrações em início de carreira, Elero conta que cantores sertanejos consagrados como Marrone (da dupla com Bruno) e Gusttavo Lima frequentam as unidades do Folks. “O Thiago (Brava) conheceu o Folks e quis levar para Goiânia. Pensamos que, depois do baque da pandemia, seria importante trazer uma figura pública e associar com marca”.

O empreendedor, porém, admite que os meses de isolamento social durante a pandemia não foram fáceis. A rede, que faturou R$ 20 milhões em 2019, ficou meses a fio com faturamento zerado em 2020.

Na época, tiveram que demitir 50% da equipe e recorrer a programas como o Pronampe. Fora isso, passaram a funcionar como dark kitchens, em parceria com redes de alimentação. Porém, a retomada, de fato, só aconteceu no ano passado.

Para esse ano, porém, as metas são ambiciosas. Segundo Elero, a previsão de faturamento do Folks Pub para 2022 são R$ 44 milhões e a inauguração de mais seis unidade. O empreendedor também está estudando novos negócios, como um modelo para cidades menores e bares em contêineres.