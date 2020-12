Fleury lança teste genético que detecta risco de ter câncer

O Grupo Fleury acaba de anunciar a criação de uma nova frente de negócio, focada em mapeamento genético para detectar predisposição a desenvolver determinadas doenças. O negócio batizado de Sommos DNA, venderá exames sem necessidade de pedido médico. Inicialmente, o teste analisará o material genético identificando possibilidades de doenças oncológicas, em 30 genes estudados. Depois, a ideia é ampliar a quatidade de genes avaliados e incluir novas análises, como as relacionadas à cardiologia.

“Esse tipo de exame já existe, mas ainda é muito incipiente no Brasil. Esse é um momento propício para trazer essa tecnologia, pois há uma mudança de comportamento das pessoas em relação à saúde, elas estão mais atentas a isso. E esse é um produto baseado na intenção das pessoas de se conhecerem mais”, afirma Carlos Marinelli, presidente do Fleury, em entrevista exclusiva à EXAME.

A expectativa do Fleury é de que o mercado de genética movimente 5 bilhões de reais nos próximos anos. A companhia já atua no setor de genômica, área que teve faturamento de 42,3 milhões de reais no Fleury nos primeiros nove meses de 2020. A principal diferença agora é que a nova frente de negócio nasce com um teste oferecido ao público final.

“O intuito é empoderar a pessoa que está preocupada em ser saudável. É um comportamento parecido com o de quem faz um check-up. A pessoa não faz porque está doente, ela quer saber se tem uma predisposição a ter algum problema. E o teste genético mostra essa probabilidade de forma muito assertiva”, afirma Arthur Hernandes, diretor de genômica do Grupo Fleury.

A ideia é que, a partir do momento em que a pessoa sabe que tem uma predisposição para alguma doença, ela possa agir para diminuir as chances de a doença ocorrer ou se agravar. “No nosso teste, a pessoa só encontra informação sobre a qual ela pode tomar alguma atitude”, diz Hernandes. Além do publico que deseja cuidar melhor da saúde, o exame também visa um público que quer entender melhor quais os genes que podem ser passados para as próximas gerações.

O exame custará 1.399 reais e é definitivo, ou seja, não precisa ser realizado novamente. Para ter acesso aos dados de novas doenças acrescentadas às análises da Sommos com o tempo, o paciente pode pagar um valor para ter esses dados analisados no exame já feito. Após fazer o teste, o paciente recebe orientação de especialistas em genética.

A frente de negócios de genética é a terceira nova unidade de negócios apresentada pelo Fleury esta semana. Na segunda-feira (14), durante evento para investidores, o Fleury anunciou a criação de um centro de medicina reprodutiva em São Paulo, o Fleury Fertilidade e de uma plataforma de educação médica, batizada de Pupilla. Na semana anterior, já havia anunciado duas aquisições importantes, do Centro de Infusões Pacaembu (CIP), em São Paulo, por 120 milhões de reais, e da Clínica de Olhos Moacir Cunha, também em São Paulo, por 29,5 milhões de reais.

“Estamos empolgados com a expansão dos nosso domínios, e esse é mais um. A tendência é continuar. Essa é uma frente que estudamos muito antes de entrar com um produto direto ao consumidor, e temos certeza de que ela vai crescer muito nos próximos anos”, diz Marinelli.