Dasa anuncia duas novas aquisições e incorpora 70 unidades à sua rede

O grupo Dasa, de diagnósticos, anunciou nesta segunda-feira, 21, a aquisição de duas empresas dentro de sua estratégia de ampliar a capilaridade em diversas regiões do país. O valor dos negócios não foi revelado.

No Sul, a Dasa adquiriu o grupo Exame, que compreende as marcas de laboratórios de análises clínicas Exame, Senhor dos Passos, Nobel Laboratório, CEC Laboratórios, Antonello Laboratório e Lunav Laboratório, localizadas em Porto Alegre e região metropolitana, além de Novo Hamburgo, Rio Grande e Pelotas.

Já no interior de São Paulo, a operação integra o Instituto de Hematologia de São José do Rio Preto (Hemat).

Juntas, as unidades somam mais de 70 e passam a integrar um ecossistema que compreende a mais de 900 laboratórios de medicina diagnóstica no país, que processam 270 milhões de exames por ano.

“Com essas aquisições, damos um importante passo para ampliar nossa atuação tanto no Sul quanto em São José do Rio Preto. Reforçamos nossa especialidade e capilaridade para atuar em toda a jornada do paciente”, disse Carlos de Barros, presidente da Dasa, em comunicado.

No último dia 4, o grupo Dasa anunciou a aquisição da rede de hospitais Leforte, em São Paulo. O valor da transação foi de 1,77 bilhão de reais. A operação inclui oito ativos, entre eles os hospitais Leforte Morumbi, Leforte Liberdade e Hospital e Maternidade Christovão da Gama, além de clínicas gerais e uma especializada em pediatria.

Ainda neste ano, a Dasa lançou um exame para detecção do novo coronavírus que permite multiplicar a capacidade de testagem da empresa. Uma segunda tecnologia está em fase de avaliação.

Os movimentos do grupo ocorrem num momento de consolidação do setor de saúde, incluindo medicina diagnóstica.

A Labi anunciou no início deste mês que está em busca de investidores para captar até 70 milhões de reais em uma nova rodada de investimentos para cumprir o plano de praticamente dobrar o número de laboratórios físicos.