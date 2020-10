Fazenda Futuro traz ao mercado nova proteína com gosto de frango

A Fazenda Futuro, foodtech brasileira avaliada em 100 milhões de reais, traz ao mercado o “Futuro Frango”, hambúrguer feito à base de plantas e que imita o gosto e textura da ave. A novidade deve ser lançada no dia 10 de outubro no Pão de Açúcar e estará disponível em mais de 10.000 pontos de venda em todo o país, com o preço sugerido de 15,90 reais.

A companhia não divulga o valor investido no desenvolvimento do novo produto, mas ressalta a True Texture Technology como um diferencial. “Cada porção do Futuro Frango contém as fibras aparentes, o que garante a textura e a maciez buscadas tanto na mordida quanto na hora de cozinhar a proteína”, afirma.

O produto é o primeiro da marca (que conta com Futuro Burger, Almôndega do Futuro, Carne Moída do Futuro,, Linguiça do Futuro) a ser comercializado em uma embalagem 100% sustentável e plant based, com cana-de-açúcar em sua composição, gerando menos gastos de CO 2 ao planeta. Ela recebeu o selo I’m green, que identifica os produtos que utilizam o Plástico Verde em sua composição, além de fomentar negócios que contribuem com ações a favor da reciclagem, do pós-consumo e do meio ambiente.

Em agosto, a companhia Fazenda Futuro recebeu um aporte de 8,5 milhões de dólares da Monashees, gestora brasileira com participação na 99, de transportes, e na Rappi, de entregas.