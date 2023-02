Conheça a startup que está levando o serviço de faxina para a Casas Bahia

A startup Parafuzo está levando os serviços de ofertas de faxineiras e de passadouras de roupas para dentro do marketplace da Casas Bahia. Com a parceira, os clientes da varejista terão acesso a mais de 5 mil profissionais cadastrados na plataforma, disponíveis em mais de 100 cidades e 18 estados do país.

Criada em 2014, a Parafuzo contabiliza mais de 1 milhão de atendimentos. "Contratar serviços domésticos pela internet é uma tendência mundial e acreditamos que, no Brasil, esta é a ‘bola da vez’. Assim como já ocorre com a compra de produtos, delivery de comida e mobilidade urbana", afirma Francisco Rolfsen Belda, CEO da Parafuzo desde 2021.

A startup foi fundada por Eduardo Campos, que ocupa a cadeira de chairman desde 2019. Ele também é cofundador do fundo de investimentos ONECVC e da proptech Yuca.

Pernambucano, o empreendedor teve a ideia quando se mudou para São Paulo para trabalhar em uma consultoria e encontrou dificuldades para encontrar profissionais.

Como modelo, pensou em uma estrutura que oferecesse segurança a quem contrata e também tivesse escala, contando um número elevado de profissionais capazes de manter a regularidade do serviço.

Hoje, para se manterem na plataforma, os profissionais precisam ter nota mínima de 4,75, em uma métrica que vai de 1 a 5 estrelas.

Por que as Casas Bahia estão colocando o serviço no markeplace

A movimentação da varejista é uma forma de a empresa ir além da venda de produtos e atender outras demandas dos consumidores.

"Queremos com isso ser o ponto de destino para o cliente quando ele quiser qualquer tipo de produto, seja físico e clássico, como eletroeletrônicos e móveis, seja um produto digital e não clássico – como é o caso de uma faxina e passadoria no caso da parceria com a Parafuzo", afirma Fernanda Winck, diretora de marketplace da Via, dona da Casas Bahia.

Com a parceria, ao optar pela aquisição do contratação de faxineiras e passadouras de roupa no marketplace, os clientes obtêm descontos em relação à contratação direta no app da Parafuzo.

O projeto começa com a Casas Bahia e, a depender de como evolui, pode avançar para a Ponto, outra marca de varejo da Via.

Como funciona o serviço da Parafuzo

O serviço da startup nasceu para ‘substituir’ aquele velho pedido “me indica alguém de confiança”. Na solução digital, o usuário coloca os detalhes do imóvel, dia, horário, forma de pagamento e o tipo de serviço que precisa:

limpeza pesada

padrão

pós-obra

pré-mudança

Quando um profissional cadastrado no app aceitar a oferta, o usuário recebe a confirmação por email com foto e RG e, 24 horas do serviço, pode falar com a pessoa que irá prestar o serviço pelo chat do app.

LEIA TAMBÉM:

Plataforma de investimento imobiliário nos EUA: a nova aposta de João Vianna, da Loft

Após quase falir, ex-InLoco triplica faturamento usando geolocalização para evitar fraudes

De botequeiro a empreendedor: ele fatura R$ 2,5 milhões com a venda de cachaça de jambu

Exact Sales compra Magic Write, startup que faz sites, blogs e anúncios com inteligência artificial