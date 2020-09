Fabricante de cogumelos mágicos dispara na bolsa após IPO

A Compass Pathways Plc, empresa britânica focada em soluções para saúde mental, disparou na bolsa após fazer IPO na sexta-feira, 18. O salto foi de 71%, chegando a 29 dólares na bolsa de Nova York, partindo de ações de 17 dólares.

Com o preço, as 34 milhões de ações da companhia somam valor de quase 1 bilhão de dólares. As informações são da Bloomberg.

Fundada em 2016 por George Goldsmith e Ekaterina Malievskaia, a organização teve sucesso no mercado com a fabricação de uma versão sintética e patenteada da psilocibina. Trata-se do composto ativo presente em cogumelos mágicos.

Com poder psicoativo, a substância tem sido estudada pelo neurociência há anos, principalmente por seu potencial de agir em patologias mentais, como a depressão.

O negócio é apoiado por investidores como Peter Thiel, um dos fundadores do PayPal, e o empreendedor alemão Christian Angermayer.

O valor arrecadado com a oferta deve ser destinado à área de pesquisa e a ensaios clínicos. Também está nos interesses da companhia o investimento em novas tecnologias digitais.