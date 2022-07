EXAME é indicada ao Prêmio Reclame Aqui 2022

Hoje, não basta uma empresa entregar um bom produto ou serviço. O relacionamento com o cliente é tão importante para se destacar entre os consumidores - e para construir a reputação da marca - quanto as atividades primárias da companhia. Como consequência do objetivo de manter o foco total no cliente, a EXAME foi indicada ao Prêmio Reclame Aqui 2022 pelo segundo ano consecutivo.

Na edição de 2021, a empresa levou a premiação na categoria “jornais, revistas e editoras”, a mesma pela qual concorre este ano. A votação é popular e os leitores da EXAME podem garantir o seu voto no período que vai de setembro a novembro.

“O prêmio Reclame Aqui é o mais importante do setor de atendimento, que reconhece as empresas com boas iniciativas relacionadas aos seus consumidores. Na EXAME, ouvir nosso cliente e, respectivamente, focar em um atendimento de excelência, é o nosso principal objetivo. Sermos indicados pelo segundo ano consecutivo é um sinal de que estamos no caminho certo”, afirma Henrique Prado, head of Sales & Operations da EXAME.

O líder do setor de relacionamento com o cliente da EXAME falou sobre a vitória em 2021, e destacou que priorizar os atendimentos na plataforma do Reclame Aqui foi uma das ações que levaram a empresa a conquistar o prêmio.

“Decidimos que o nosso principal objetivo era olhar para o Reclame Aqui com mais profundidade, compreendendo as métricas da plataforma e priorizando os atendimentos mais complexos. Consequentemente, nossas notas começaram a aumentar e conquistamos o Selo RA 1.000 em três categorias ao longo do ano”, explica Prado.

Para ele, o atendimento de qualidade vai muito além da interação entre a empresa e o consumidor. “Acredito que prestar um bom atendimento não diz respeito só a interação entre empresa e cliente, mas também em ser mais eficiente durante todo o ciclo de vida do consumidor, e também é sobre antecipar dores que o consumidor pode ter, e resolvê-las”, conclui.

EXAME: 55 anos e conteúdo

Considerada referência em jornalismo há quase 60 anos, a EXAME decidiu que queria ir além e ajudar a transformar os profissionais, a economia e a sociedade a partir do conteúdo, da informação e, principalmente, do relacionamento com o consumidor.

Entre muitas mudanças de formatos e produtos, nossa principal mudança foi a criação da EXAME Academy, uma plataforma de educação digital que disponibiliza cursos, MBAs e eventos para o desenvolvimento pessoal e profissional do leitor.

Além disso, foram desenvolvidos os canais oficiais no YouTube com programação especializada em economia, investimentos, negócios e mundo; os podcasts e newsletters que abordam temas como investimentos, carreira, ESG, agronegócio, criptomoedas e empreendedorismo.

Não importa a área ou setor do público, a EXAME trabalha para o leitor desenvolver habilidades para estar sempre um passo à frente, seja na carreira, no desenvolvimento pessoal ou no cuidado com o próprio dinheiro. Agora, contamos com o seu voto na premiação Reclame Aqui 2022.