Evento reúne hoje grandes nomes do food service para debater inovação no setor

A Worc, principal plataforma de empregabilidade no setor de food service, realiza nesta terça-feira, 27, a primeira edição do evento “Inovação 360º no Food Service”. O evento começa às 14h, no prédio do Insper, na Vila Olímpia, São Paulo.

A startup de empregabilidade Worc é responsável por conectar pessoas que querem trabalhar no setor de food service e estabelecimentos que desejam contratar. De um lado, a empresa oferece soluções de atração, admissão, gestão, educação e ambientação dos profissionais para o RH de pequenas, médias e grandes empresas. E do outro, conecta pessoas a oportunidades de trabalho de maneira ágil e totalmente gratuita.

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

O evento, que será totalmente gratuito, terá como tema central a tecnologia empregada no setor de food service, trazendo uma reflexão de como sua implementação pode trazer eficiência para os negócios, com a participação de nomes importantes do setor.

Entre os palestrantes confirmados estão:

Simone Galante, Founder e CEO da Galunion;

Ricardo Garrido, sócio fundador da Cia Tradicional de Comércio;

Fábio Sant’Anna, Diretor de Gente, Diversidade e Inclusão na Arcos Dorados, master franqueado do McDonald’s;

Rodrigo Testa, CEO do Grupo Ráscal.

Donos de bares e restaurantes cadastrados na plataforma já confirmaram presença, entre eles Z Deli Sanduíches, Mania de Churrasco, Didio Pizza, Quintal do Espeto, Grupo Alife e Piadina Romagnola. A Worc espera reunir um público de cerca de 250 pessoas.

Serão dois painéis:

“Digitalização do seu estabelecimento- O quanto a tecnologia pode ajudar?", com moderação do CEO da Worc, Alex Apter e palestrantes convidados: Simone Galante, Founder e CEO da Galunion e Rodrigo Testa, CEO do Grupo Rascal.

“Como selecionar talentos e economizar a sua folha de pagamento”, com moderação do CEO da Worc, Alex Apter e os palestrantes convidados: Ricardo Garrido, sócio da Cia Tradicional de Comércio e Fábio Sant’Anna, Diretor de Gente do Mc Donald´s.

VEJA TAMBÉM: