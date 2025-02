O negócio paralelo de um homem de 59 anos rende US$ 105 mil por mês – e ele trabalha 1 hora por dia

O investidor de startups Steve Barsh divide sua rotina entre orientar fundadores de empresas emergentes, colaborar com especialistas em inteligência artificial e aconselhar organizações renomadas como SeatGeek e NASA.

No entanto, por uma ou duas horas diárias, ele também administra seu negócio paralelo: a Parker Chase Properties, especializada em alugueis de curto prazo de imóveis de luxo em Park City e Deer Valley, em Utah, nos Estados Unidos.

Como tudo começou?

A história começou há 26 anos, quando Barsh vendeu sua startup de software SECA e, junto com sua esposa Amber Salzman, adquiriu um apartamento de três quartos por US$ 820 mil em Park City.

Inicialmente usado para férias, o imóvel era alugado por meio de um gerente de propriedade quando o casal não o utilizava. Insatisfeito com os altos custos dos serviços de gestão, Barsh decidiu assumir o controle das reservas por conta própria — uma decisão que marcou o início de um empreendimento altamente lucrativo.

Hoje, a Parker Chase Properties administra cinco condomínios de luxo — quatro deles pertencentes ao próprio Barsh — e arrecadou US$ 1,27 milhão em receita em 2024.

Com uma margem de lucro entre 40% e 50%, Barsh mantém uma operação enxuta: além de uma equipe de limpeza e um serviço de gestão de backup durante suas viagens, ele conduz o negócio praticamente sozinho.

Por que o negócio deu certo?

O sucesso do empreendimento está diretamente ligado à visão de longo prazo e à estratégia financeira de Barsh.

O casal investiu aproximadamente US$ 10 milhões na aquisição dos imóveis, utilizando recursos da venda do primeiro condomínio e do patrimônio acumulado por Salzman em sua carreira executiva na biotecnologia.

Esse capital alocado em ativos valorizados não só gerou retorno consistente, como diversificou o portfólio financeiro da família, consolidando a importância do investimento imobiliário de alto padrão como uma alternativa rentável no mercado financeiro.

Além dos ganhos financeiros, Barsh utiliza o negócio como ferramenta educativa para seus filhos, ensinando-os sobre investimentos e valorização de ativos.

Ele também destaca a satisfação pessoal em oferecer experiências de alto nível aos hóspedes, reforçando que a hospitalidade, quando bem executada, se transforma em um diferencial competitivo.

