Ceia de Natal fica até 12% mais cara em 2024, diz FecomercioSP

Com o Natal se aproximando, os brasileiros enfrentam um desafio adicional ao preparar a tradicional ceia: o aumento dos preços dos ingredientes necessários.

De acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), o custo dos itens básicos para o jantar natalino cresceu 9,54% no último ano, superando até mesmo a inflação acumulada de 4,77% no mesmo período.

Entre os vilões da cesta natalina estão produtos amplamente consumidos nesta época, como a batata-inglesa, que apresentou alta de 30,82%, e o azeite de oliva, com um aumento de 28,58%. Outros itens, como leite longa vida, arroz e alho, também registraram elevações expressivas, dificultando o planejamento financeiro das famílias.

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) tem números ainda mais alarmantes. Na capital e lugares próximos, o custo médio da ceia subiu 12,05%. Produtos como frutas e carnes apresentaram aumentos superiores aos registrados na média nacional, consolidando o cenário desafiador para os consumidores paulistanos.

Variação de preços dos itens da ceia de Natal (Brasil e RMSP)

Item Variação Nacional (%) Variação RMSP (%) Batata-inglesa +30,82% +34,07% Azeite de oliva +28,58% +26,76% Leite longa vida +21,78% +25,77% Arroz +19,58% +19,32% Alho +19,48% +13,07% Frutas +15,54% +21,47% Carnes +11,44% +14,52% Chocolates (barra e bombons) +10,14% +10,63% Azeitona +9,33% +9,60% Chocolate (em pó) +8,91% +9,52% Frango inteiro +7,76% +0,38% Sorvete +5,29% +3,37% Refrigerante e água mineral +5,86% +6,52% Cerveja +4,85% +5,85% Queijo +3,46% +0,62% Pão doce +3,33% +4,70% Pão francês +2,45% +2,33% Pescados +1,32% +0,23% Açúcar refinado +0,45% -2,24% Farinha de mandioca -2,79% -1,56% Farinha de trigo -2,35% -3,35% Cheiro-verde +6,98% -3,59% Tomate -25,15% -17,03% Cenoura -26,09% -6,48% Ovo de galinha -6,66% -5,81% Cebola -24,29% -4,75%

Como driblar o aumento da ceia de Natal

Diante do cenário, a FecomercioSP recomenda aos consumidores algumas práticas para minimizar os impactos do aumento nos preços.

Comprar em dias promocionais, utilizar aplicativos para buscar descontos e antecipar as compras estão entre as orientações mais destacadas. Além disso, o uso de métodos de pagamento como o Pix pode ser uma oportunidade para barganhar descontos diretamente com os fornecedores.

Por outro lado, o levantamento trouxe algumas boas notícias: itens como cenoura (-26,09%), tomate (-25,15%) e cebola (-6,66%) apresentaram quedas significativas nos preços, oferecendo alternativas para economizar na ceia. Ainda que esses produtos não compensem totalmente os aumentos de outros itens, sua inclusão pode equilibrar os custos do jantar.

Inflação pesa no bolso

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), principal indicador da inflação, registrou alta acumulada de 4,87% nos últimos 12 meses, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No mês, o índice teve uma variação de 0,39%, refletindo pressões sobre os preços de alimentos, combustíveis e serviços. O acumulado mantém a inflação acima da meta de 3% estabelecida pelo Banco Central (BC), que conta com um intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos.

Nesta segunda-feira, 16, o Boletim Focus do BC estimou o IPCA para 4,89% ao final de 2024, ante 4,84% no relatório anterior. Para 2025, os economistas preveem inflação de 4,60%.