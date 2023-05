Está começando um negócio? Veja 10 comandos do ChatGPT que vão te fazer economizar tempo e dinheiro

Aumento da produtividade, redução de custos, automação de processos e melhora na tomada de decisões são alguns dos benefícios de se usar a inteligência artificial nos negócios.

Não é surpresa, portanto, que mais de 75% das empresas que participaram do estudo “Futuro do Trabalho” do Fórum Econômico Mundial afirmaram que já buscam implementar ferramentas de IA em seus negócios.

Mas, além de poder prever tendências de mercado e aumentar a lucratividade das empresas, as ferramentas de IA podem atuar efetivamente na construção – e no gerenciamento – de um negócio do zero.

Curso ensina a usar todo o potencial do ChatGPT para criar e gerenciar um negócio do zero. Saiba mais aqui.

Empreendedores que estão começando seus negócios podem usar o ChatGPT – mais famosa ferramenta de inteligência artificial – para economizar tempo e dinheiro nas etapas iniciais do processo de abertura de uma empresa.

Da análise de concorrentes à criação de plano de negócios, a inteligência artificial pode fornecer todas as diretrizes para começar um negócio. No entanto, para que a IA traga soluções assertivas e que realmente ajudem na construção de um negócio, é preciso dar os comandos certos para a ferramenta. Mas como fazer isso na prática?

A principal recomendação é entender que quanto mais específicas e recheadas de informações forem as perguntas feitas ao ChatGPT, mais assertivas serão as respostas trazidas pela AI.

Por isso, se você já tem a ideia de negócio, o orçamento ou o público-alvo definidos, por exemplo, lembre-se de alimentar o chatbot com essas informações antes de iniciar a interação.

EXAME libera vagas para curso de inteligência artificial

Para ajudar empreendedores, executivos e gestores a começarem negócios e aumentar a lucratividade das suas empresas, a EXAME disponibilizou mil vagas para o curso Inteligência Artificial Aplicada aos Negócios.

Disponível até o dia 29 de maio, o curso tem o intuito de ajudar líderes empresariais a adaptarem seus negócios e equipes à nova realidade da IA, trazendo mais produtividade e alavancando os resultados das empresas.

A primeira aula já está liberada e pode ser acessada pelo site oficial do curso clicando aqui ou no botão abaixo:

QUERO PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA NEGÓCIOS

10 prompts que podem ser úteis na construção de uma nova empresa com o ChatGPT

Qual é o tamanho do mercado para o meu produto/serviço? Quem são meus concorrentes e como posso me diferenciar deles? Quais são as tendências do mercado que podem afetar o meu negócio? Meu público alvo é X. Quais são suas principais necessidades e desejos? Quais estratégias de marketing têm mais probabilidade de alcançar o público X? Qual é o investimento necessário para iniciar meu negócio? Como posso garantir fluxo de caixa suficiente para manter o negócio funcionando? Como posso planejar o orçamento e prever cenários financeiros para garantir a saúde financeira do meu negócio a longo prazo? Como posso gerar receita de forma consistente e escalável? Como posso reduzir os custos e aumentar a margem de lucro do meu negócio?

Vagas gratuitas: aprenda a começar o seu negócio usando o ChatGPT e outras ferramentas de IA

Leia Também:

*Este é um conteúdo apresentado por EXAME Academy