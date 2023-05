ChatGPT dá o passo a passo para criar hamburgueria do zero na Zona Sul de São Paulo

Criar um negócio nunca foi tarefa fácil, mas com o avanço da internet e sobretudo das redes sociais, o processo foi muito simplificado, com a possibilidade de criar lojas e vender produtos apenas com uma conta no Instagram ou no WhatsApp.

Agora, com a evolução das ferramentas de inteligência artificial esse processo ficou ainda mais fácil. O ChatGPT, mais famoso assistente virtual inteligente, já funciona como um guia para quem quer começar um negócio.

A ferramenta ajuda empreendedores a montar um plano de negócio, definir um catálogo de produtos, mapear todos os custos de operação e investimentos iniciais necessários, além de montar uma estratégia de marketing completa, incluindo nome e logotipo do negócio.

Nós testamos por aqui e o ChatGPT-4 ofereceu exatamente todo esse mapeamento. (Confira toda a interação nas imagens ao final do texto).

Inteligência Artificial Aplicada aos Negócios

Confira a interação da equipe da EXAME com o ChatGPT

Após a interação com o ChatGPT, usamos a inteligência artificial Looka para criar um logo. Demos as indicações de nome e tipo de negócio e a IA ofereceu as seguintes opções:

