Comece agora: o passo a passo completo para implementar inteligência artificial na sua empresa

Com a recente popularização de ferramentas como ChatGPT e MidJourney, a inteligência artificial (IA) voltou a fomentar discussões sobre o futuro do trabalho.

De um lado, estão aqueles que acreditam que a evolução da tecnologia começa desenhar um futuro apocalíptico para grande parte dos empregos. Do outro, aqueles que enxergam a automatização com mais otimismo – e encaram a aproximação da IA com o mercado como uma oportunidade de otimizar tempo e entregar melhores resultados.

A verdade é que ainda é cedo para dizer qual dos dois grupos está certo – mas alguns estudiosos do assunto já começaram a indicar o caminho mais provável.

Enquanto dados do Fórum Econômico Mundial refutam a ideia de que a evolução da IA dizimará todos postos de trabalho, uma pesquisa recente da Universidade de Stanford em parceria com o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) indica que a aplicação de ferramentas de IA nas empresas pode aumentar a produtividade dos trabalhadores em até 14 %.

Não à toa, dados da consultoria McKinsey mostram que mais da metade (63%) dos gestores globais notaram algum ganho econômico após a aplicação da IA em suas operações. E sugerem que 75% das empresas pretendem incorporar inteligência artificial nos próximos anos.

6 passos para implementar IA no seu negócio

Por se tratar de um assunto bastante novo – e em constante transformação – muitos líderes, empreendedores e gestores ainda têm dúvidas sobre como dar o primeiro passo para implementar inteligência artificial em seus negócios. Se este é o seu caso, o passo a passo que preparamos pode ajudar. Confira abaixo.

1. Familiarize-se com a IA

Antes de começar a implementar a IA, é essencial que você conheça os seus principais conceitos e aplicações. Você pode começar com a leitura de artigos e reportagens disponíveis na internet – que muitas vezes trazem entrevistas com especialistas no assunto ou mesmo mostram cases de empresas que já estão utilizando a tecnologia em seus negócios e podem servir de inspiração. Outra opção é participar de fóruns de discussão sobre o tema nas redes sociais.

Você também pode buscar por webinars e cursos sobre o assunto. Por se tratar de um conteúdo pensado didaticamente – e ministrado por especialistas com a chancela de um grupo educacional por trás – essa opção é a mais indicada para quem deseja se aprofundar verdadeiramente no universo da IA e fugir das informações questionáveis e dos “achismos” e que circulam pela internet.

2. Identifique as áreas do seu negócio que podem se beneficiar da IA

Depois de ter uma base sobre o assunto, o próximo passo é entender como a inteligência artificial pode beneficiar a sua empresa. Realize uma análise detalhada dos processos e identifique áreas em que a IA pode melhorar a eficiência, a tomada de decisões ou a experiência do cliente. Com esse planejamento em mãos, você estará pronto para dar o próximo passo.

3. Defina metas claras e alcançáveis

Qual problema a inteligência artificial deve te ajudar a resolver e de que formas você pretende metrificar esse processo? Ter metas claras ajudará a orientar seus esforços e avaliar o sucesso da implementação.

Por isso, é importante estabelecer metas específicas e mensuráveis antes da implementação da IA no seu negócio. Alguns exemplos são:

Redução de custos

Aumento da produtividade

Melhoria da precisão

Otimização de processos

4. Construa uma equipe especializada

Para que os colaboradores possam lidar com a inteligência artificial de forma eficiente e segura, sua implementação requer planejamento e treinamento adequados.

Para ajudar no processo de desenvolvimento e implementação de soluções de IA específicas para as necessidades do seu negócio, considere contratar profissionais com conhecimento em ciência de dados, aprendizado de máquina e programação

Também é importante oferecer treinamento em IA para outros profissionais da empresa que podem se beneficiar do uso da tecnologia – como as área de vendas, marketing, contabilidade, logística, administração e outras.

5. Escolha as tecnologias de IA adequadas

Existem várias tecnologias de IA disponíveis, como aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural e visão computacional – e a aplicabilidade de cada uma delas vai variar de acordo com as dores e necessidades da sua empresa.

Por isso, familiarizar-se com o universo da inteligência artificial e identificar as principais necessidades do seu negócio são etapas tão essenciais do processo.

Avalie cuidadosamente as opções disponíveis e escolha aquelas que se adequem melhor ao seu negócio. Considere também a possibilidade de utilizar soluções prontas, como as plataformas de IA disponíveis no mercado.

6. Comece com projetos pilotos

Por fim, antes de implementar a IA em larga escala, é recomendável começar com projetos pilotos. Isso permitirá testar e ajustar a aplicação da IA em um ambiente controlado, identificando desafios e oportunidades de melhoria antes de expandir a implementação para outras áreas da empresa.

