Empresário quer criar a próxima marca de tênis de US$ 1 bilhão — e já tem dinheiro da Nike para isso Com mais de US$ 100 milhões em vendas anuais e investimento estratégico da Nike, a Kizik aposta em tecnologia, diversificação e crescimento eficiente para liderar o segmento de calçados hands-free e construir uma operação financeiramente sustentável

Mike Pratt, fundador da Kizik, criou uma revolução no jeito de calçar sapatos: mais de 2 milhões de pares vendidos com tecnologia hands-free (Amazon/Reprodução)