Jovem de 26 anos fatura quase US$ 500 mil com vendas na internet – ele trabalhar 20 minutos por dia

Em dezembro de 2023, Francisco Rivera, então com 26 anos, tomou uma decisão que muitos profissionais sonham, mas poucos têm a oportunidade de realizar: largar seu emprego para viver exclusivamente de um trabalho paralelo.

Rivera, que vivia em Orlando, na Flórida, faturou impressionantes US$ 462.000 no ano anterior vendendo velas artesanais no um site de comércio eletrônico Etsy, segundo informações retiradas de CNBC Make It.

E o mais surpreendente: ele dedica cerca de 20 minutos por dia à operação da loja virtual.

Esse é o segredo número 1 do empreendedor

O segredo por trás desse rendimento robusto está em um modelo de impressão sob demanda, aliado a uma escolha de produto pouco explorada na plataforma: velas com rótulos personalizados e frases espirituosas. Rivera utiliza o Canva para criar os designs, lista os itens no Etsy e, com a ajuda do serviço Printify, envia os pedidos sem precisar manter estoque.

Seu modelo se baseia em baixos custos fixos, margens bem calculadas e automação de processos, o que reduz riscos operacionais e amplia o potencial de lucro.

Aproximadamente 30% a 50% de cada venda representa lucro líquido, mesmo com despesas que somaram US$ 55 mil em taxas da Etsy e investimentos em marketing e produção.

Essa performance demonstra como o conhecimento e o uso de boas práticas financeiras — como controle de custos, análise de rentabilidade e diversificação de canais — são habilidades cruciais não apenas para grandes corporações, mas também para profissionais autônomos e empreendedores de pequeno porte.

Uma lição para profissionais

O caso reforça uma importante lição para profissionais de qualquer área: entender dinâmicas de mercado e tomar decisões baseadas em dados pode ser tão ou mais relevante que o entusiasmo pessoal. Rivera analisou tendências, avaliou lacunas e usou ferramentas acessíveis para lançar um negócio de alta performance.

Hoje, com faturamento de seis dígitos e apenas uma fração do tempo dedicado ao negócio, Rivera equilibra sua renda estável com a carreira musical, outro de seus projetos pessoais. “Estou ganhando mais do que nunca e fazendo menos do que nunca”, resume, ressaltando o poder de uma estrutura enxuta, bem planejada e com retorno escalável.

Para os profissionais, a história de Francisco Rivera oferece um exemplo real e tangível de como conhecimento em gestão de receitas, controle de despesas e leitura de mercado pode ser transformado em sucesso profissional.

