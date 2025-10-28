Essa startup transformou yoga e sauna em um negócio de US$ 12 milhões

Diverse group of yoga students sitting cross legged with arms above heads, vitality, energy, confidence, strength (iStock/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 28 de outubro de 2025 às 14h05.
Com um modelo de negócios que mistura tecnologia, bem-estar e eventos presenciais, a startup norte-americana Sweatpals acaba de levantar US$ 12 milhões em uma rodada de investimento liderada por nomes de peso do capital de risco.
Criada em 2022 por Salar Shahini e Mandi Zhou, a Sweatpals opera como um marketplace para eventos de fitness e bem-estar, como aulas de ioga ao ar livre, caminhadas em grupo, imersões em água fria e sessões de sauna, permitindo que organizadores independentes, academias e estúdios gerenciem negócios inteiros por meio da plataforma, desde a venda de ingressos até o marketing e a gestão de comunidades.
Com o novo aporte, a empresa atinge um total de US$ 17,2 milhões captados, e se prepara para ampliar sua presença nos Estados Unidos.
Mais do que uma tendência de bem-estar, a Sweatpals representa um novo tipo de operação altamente lucrativa,: um modelo social, escalável e focado em monetização por eventos, dados e parcerias estratégicas com marcas. A informação foi publicada pelo Business Insider.
A Sweatpals já possui mais de 1 milhão de usuários mensais e cerca de 170 mil ativos por semana.
No centro da operação estão os chamados "hosts", que são anfitriões que organizam os eventos e movimentam a base de usuários.
Atualmente, a plataforma conta com cerca de 4.500 anfitriões, que, segundo a empresa, chegam a faturar em média US$ 70 mil por ano, com o top 1% alcançando cifras próximas de US$ 2 milhões anuais.
O modelo de monetização é claro e diversificado. A startup cobra uma comissão sobre a venda de ingressos, que pode variar de 3% a 6%, dependendo do plano, e ainda aplica uma taxa de 20% na primeira reserva de cada novo cliente captado pelo app.
Há também uma frente crescente de receita por parcerias com marcas patrocinadoras, que apostam na visibilidade dos eventos e nos influenciadores que os conduzem.
Inicialmente voltado ao público consumidor final, especialmente jovens adultos entre 20 e 35 anos, com 60% de mulheres na base, o Sweatpals evoluiu sua operação para se tornar uma plataforma robusta também para os organizadores de eventos.
A startup oferece ferramentas de CRM, marketing por SMS e e-mail, automação de isenções de responsabilidade e controle de comunidades.
Na prática, o app funciona como uma solução B2B2C, em que o anfitrião é o parceiro de negócio e o usuário final é o consumidor da experiência. A lógica de marketplace, somada à verticalização de serviços, permitiu que a Sweatpals atingisse alta performance financeira com estrutura operacional enxuta.
Para analistas e executivos de finanças corporativas, essa movimentação mostra como nichos alternativos, como o fitness social, podem se transformar em ativos de alto valor de mercado, com múltiplas fontes de receita, alta margem e fidelização.
