Amgen aposta em estratégias para ampliar o acesso de medicamentos à população brasileira

Em menos de 20 anos, o Brasil começará a viver um fenômeno que já é realidade em alguns países do mundo: segundo o Censo do IBGE, em 2042 a população do país começará a encolher.

Alagoas e Rio Grande do Sul serão os primeiros a sentir os efeitos dessa redução, com a subtração começando daqui três anos, em 2027. A consequência direta está relacionada à aposentadoria e a dificuldade para equilibrar receitas e despesas.

Mas existem outros fatores importantes que precisam ser levados em conta: o envelhecimento populacional e aumento das doenças crônicas.

Neste contexto, a Amgen, uma das principais empresas farmacêuticas mundiais e líder em biotecnologia, vê a parceria com o governo federal como uma das principais estratégias para ampliar o acesso dos brasileiros aos medicamentos inovadores.

O objetivo é contribuir para a ampliação de políticas públicas que possibilitem o acesso a novos tratamentos, seja via SUS ou planos de saúde, e facilitar o acesso ao disponibilizar opções terapêuticas de alta tecnologia à sociedade.

Ao promover inovações em seu pipeline – que podem ampliar as opções de tratamento disponíveis no mercado – ou ao levar informação à população sobre as doenças e seus tratamentos, a Amgen se concentra na remoção de barreiras que limitam o acesso aos cuidados com a saúde para que as pessoas possam viver vidas mais saudáveis.

O principal responsável por essa interlocução é Ricardo Castellan, Gerente Geral da Amgen no Brasil. Em mais de 20 anos de carreira, o executivo já atuou em países como Japão, China, Suíça, Estados Unidos e Argentina. Trabalha na farmacêutica desde 2013 e hoje comanda uma operação com 300 colaboradores diretos.

A empresa está há 15 anos no Brasil e, ao longo desse tempo, trouxe pra cá iniciativas inovadoras para ajudar quem enfrenta doenças graves e crônicas, como câncer e osteoporose.

"Me sinto privilegiado ao ver o olhar de uma criança com leucemia beneficiada por uma terapia que pode trazer a ela qualidade de vida e novas perspectivas de remissão. Depoimentos de pacientes que nem conseguiam se olhar no espelho por conta de uma condição como Doença Ocular da Tireoide e hoje, com os efeitos de um medicamento inovador, retomaram a vida normal".

Diversidade transmitida para a equipe e para os estudos clínicos

Ricardo conta que a diversidade é um dos pilares mais valorizados na companhia– e garante que o sentimento é fruto da experiência acumulada nos anos em que morou em outros países. Na Amgen Brasil, por exemplo, há grupos muito ativos para a promoção da diversidade em várias frentes, incluindo gênero, raça, LGBTQIAPN+ e de pessoas com deficiência, e isso já se reflete na gestão da empresa: mais da metade dos cargos de liderança hoje são ocupados por mulheres.

A diversidade é componente essencial na formação dos times, mas, também, no desenvolvimento das pesquisas clínicas. "Hoje temos mais de 20 medicamentos em estudos aqui no Brasil, em 200 centros espalhados pelo país inteiro, e 50% dos institutos ou hospitais que integram as pesquisas clínicas fazem parte do SUS. Por que o Brasil é tão importante na pesquisa clínica da Amgen? Exatamente pela diversidade étnica, pela reunião de diversas comunidades vindas da Ásia, África e Europa - pois algumas doenças têm maior incidência em determinados grupos étnicos - e o Brasil as reúne em um mesmo contexto.

Ao considerar diferentes grupos é possível ter um resultado mais assertivo, principalmente para aqueles grupos que não eram pesquisados no passado". Um passo importante, sem dúvida, para quem alega ter como principal compromisso transformar a saúde do país e se define como "uma pessoa preocupada com o bem estar das pessoas, do time e da população como um todo".

E é assim que a Amgen Brasil, continua a impulsionar a transformação na saúde do país, com foco em inovação, diversidade e acesso ampliado a tratamentos de alta tecnologia. “Ao combinar a expertise global com as necessidades locais, a empresa reafirma seu compromisso em oferecer soluções que mudam vidas e fortalecer parcerias que possam garantir um futuro mais saudável para todos os brasileiros. Com uma visão voltada para o futuro e uma dedicação genuína ao bem-estar das pessoas, a Amgen segue liderando a inovação no setor de biotecnologia, superando desafios e quebrando barreiras para que mais pacientes possam viver com dignidade e qualidade de vida."

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Assine nossa newsletter e fique por dentro de todas as novidades