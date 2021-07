Ensino fluido: Ânima investe até R$ 800 mi para unir casa e campus

A Ânima Educação (ANIM3), uma das principais organizações educacionais de ensino superior do País, anuncia nesta quarta-feira, 28, um investimento de 800 milhões de reais para entrar no mercado de moradias estudantis para universitários.

A empresa firmou parceria com a plataforma Uliving para aumentar sua oferta de residência estudantil ao longo dos próximos cinco anos. O primeiro passo da aliança é a inauguração de uma unidade de Santos, que deve atender aos alunos da Universidade São Judas. Os planos são expandir a operação para as 18 instituições de ensino superior sob o guarda-chuva da Ânima, atingindo mais de 330 mil universitários.

O principal foco são os estudantes que deixam suas cidades para estudar. O modelo pretende oferecer comodidades como cobrar uma única mensalidade incluindo todas as contas básicas – como internet, luz e água –, além de não exigir um fiador para o contrato de locação.

Para Daniel Castanho, presidente do conselho de administração da Ânima, a parceria representa a possibilidade de ampliar a experiência universitária oferecendo um ambiente de convivência que vai além do dormitório.

“Essa aliança rompe as paredes entre a universidade e a casa do estudante, trazendo a universidade para perto de uma forma cada vez mais simbiótica”, afirma.

O plano inicial da Ânima era investir em um modelo tradicional de dormitórios, que foi deixado de lado com a chegada da pandemia e a adoção forçada do EAD. Para a volta do ensino presencial, o objetivo é mesclar as duas vertentes, unindo moradia e universidade em um mesmo ambiente.

Segundo as empresas, as unidades devem contar com áreas comuns como cozinha, coworking, sala de estudos e lavanderia.

A Uliving opera cinco moradias estudantis no Brasil e é associada à VBI Real Estate, gestora de fundos de investimento com foco no mercado imobiliário.