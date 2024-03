Você transforma seus desafios em energia para ir mais longe?

A principal atividade da Energisa é levar energia de qualidade, com tecnologia de ponta, a clientes de 11 estados brasileiros. Mas não é só nessa atividade que a empresa emprega energia.

O grupo também tem como missão apoiar, seja com ações próprias, seja por meio de parcerias, diversas iniciativas educacionais, culturais, sociais e esportivas pelo país (veja ao final da reportagem).

Transformando vento em ouro

Apoiadora da prática da vela, esporte que mais trouxe medalhas olímpicas para o Brasil, a empresa é patrocinadora das bicampeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze.

Filhas dos atletas Torben Grael e Cláudio Kunze, as velejadoras, que conquistaram o pódio nas Olimpíadas do Rio, em 2016, e de Tóquio, em 2020, se prepararam agora para um desafio inédito para esportistas brasileiros: a conquista do tricampeonato na Olimpíada de Paris 2024.

“Não temos nenhum tricampeão brasileiro olímpico; então, essa é uma oportunidade ímpar para elas”, diz o bicampeão olímpico de vela Torben Grael em um minidocumentário feito pela Energisa sobre como cada um pode aproveitar ao máximo sua potência.

O CEO do Grupo Energisa, Ricardo Botelho, ressalta que, embora a vela não seja tão popular no Brasil, é um esporte no qual o país se destaca. “Temos um desempenho excepcional comparativamente aos outros países”, diz o executivo. “Ao todo, são 19 medalhas olímpicas.”

Além de patrocinar a dupla, a Energisa apoia o Instituto Bons Ventos, formado por atletas e gestores esportivos com o propósito de contribuir para o desenvolvimento da sociedade por meio da prática esportiva. “O Instituto dá oportunidades para crianças que dificilmente teriam outra maneira de entrar para o esporte da vela”, diz Torben Grael.

No curta da campanha Viva sua potência, a Energisa mostra os bastidores dos treinos e convoca todos a mandarem boas energias para a dupla. Confira, a seguir, o vídeo na íntegra:



Parceria que impulsiona a máxima potência

Kahena Kunze reconhece a importância de parcerias como a da Energisa para que os atletas brasileiros possam entregar todo seu potencial. “O patrocínio é parte fundamental de qualquer esporte de alto nível. Todo o material é caro. Não é simples a logística de enviar o barco, de técnico, de bote. São quatro anos de etapas que se você não fizer bem-feito, talvez não chegue para disputar a medalha”, comenta a velejadora.

Botelho, que também veleja, diz que a sinergia do esporte da vela com a Companhia está no fato de ambos terem a sustentabilidade como direcionador. “A gente tem feito um trabalho incrível de buscar liderar a transição enérgica, e a vela talvez seja o melhor exemplo, porque todo velejador é um grande preservador do oceano”, afirma o CEO da Energisa.

E, assim, como os barcos podem parecer pequenos diante da grandeza dos oceanos, os atletas se tornam gigantes com o apoio de empresas que se dispõem a tornar mais fácil essa travessia, sejam quais forem as adversidades. “Nosso propósito, como velejador, é o caminho. Não é chegar lá, não. É aproveitar a viagem”, completa Botelho.

Para quem compartilha dos mesmos valores, inclusive, a Energisa está com vagas abertas.