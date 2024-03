Mercado Livre de Energia faz bem para o bolso e para o meio ambiente

A adesão de pequenas e médias empresas ao Mercado Livre de Energia, ambiente que permite ao consumidor escolher seu próprio fornecedor de energia, pode gerar redução de até 35% na conta de luz por mês.

Mas não é só o alívio para o bolso que está em jogo. A migração do ambiente regulado para o livre também permite o alinhamento às práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) promovidas pela empresa.

Quem pode se beneficiar

Desde o início deste ano, clientes de qualquer porte atendidos em alta e média tensão, que, em geral, têm contas de luz com valores a partir de R$ 10 mil, podem optar pela migração. Antes, apenas grandes empresas, com demanda superior a 500 kW, acessavam esse mercado.

A medida deve beneficiar cerca de 170 mil consumidores em todo o país, conforme dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). São comércios, supermercados, shoppings e empresas de médio e grande porte que têm a possibilidade de negociar diretamente com o seu fornecedor de energia o modelo mais adequado ao seu negócio.

Os demais consumidores permanecem no Ambiente de Contratação Regulado (ACR), que engloba, por exemplo, os clientes residenciais.

Energia renovável com certificado

Para atrair os clientes, empresas que atuam no ACL emitem certificados de energia renovável, que comprovam que a produção de energia adquirida pelo consumidor é 100% renovável e limpa. É o caso da Cemig, que expandiu a comercialização dos certificados de energia renovável I-REC e Cemig-REC.

Segundo Dimas Costa, vice-presidente de Comercialização da companhia, esses certificados comprovam que o cliente está adquirindo energia com fator de emissão zero, conforme o Protocolo de Gases de Efeito Estufa (GHG Protocol, protocolo internacional para mensuração das emissões).

Os certificados da Cemig, explica Costa, atendem a padrões internacionais e garantem que a energia da companhia mineira é renovável, por meio de controles próprios e metodologia proposta por consultoria especializada.

Com o certificado da Cemig, as empresas podem garantir que a energia que consomem é proveniente de fontes sustentáveis

Nos últimos quatro anos, a empresa energética de Minas Gerais, que é líder no Ambiente de Contratação Livre, emitiu mais de 15,8 milhões de certificados de energia renovável para empresas consumidoras.

“É fundamental que as empresas possam comprovar aos seus clientes e acionistas que estão alinhadas às práticas ESG, que definem padrões ambientais, sociais e de governança”, explica Costa.

Ele destaca ainda as vantagens competitivas para o negócio: “Ao implementar medidas sustentáveis e participar ativamente da redução de emissões de carbono, as empresas se tornam mais atrativas para investidores preocupados com o meio ambiente, o que reforça sua posição competitiva no mercado”, completa o diretor da Cemig.