Empresa lança a primeira rede social do mercado imobiliário

Dezesseis meses é o tempo médio que se leva para vender um imóvel no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc). Para encurtar esse caminho, neste mês em que é celebrado o Dia do Corretor de Imóveis (27), empresas e profissionais do setor acabam de ganhar uma ferramenta inédita: a primeira rede social do mercado imobiliário.

O Compre & Alugue Agora (CAA) é uma plataforma que conecta especialistas do segmento imobiliário com quem está buscando comprar, vender ou alugar imóvel. “Diante de um mundo cada vez mais digital, enxergamos uma lacuna”, conta Ana Carolina Gozzi, co-CEO da empresa. “A tecnologia vai pautar as transformações no negócio, mas o corretor estava sendo deixado de lado. Tornamos esse profissional protagonista.”

Ana Carolina, corretora e advogada, é fundadora do CAA ao lado do pai, Fabio Gozzi, e do tio, José Gozzi, ambos com sólida experiência de mais de 40 anos no ramo imobiliário. “Sendo uma família de corretores, conhecíamos muito bem todas as dores e oportunidades dessa profissão”, diz.

A novidade foi lançada na noite de 24 de agosto, em uma grande festa para mais de 500 convidados em uma casa noturna de São Paulo.

Comissão de 100% para corretores e imobiliárias

O Compre & Alugue Agora não se trata de uma imobiliária digital ou um hub de anúncios – é mesmo uma rede social própria para esse público, em que os assinantes têm suas páginas para postar os imóveis disponíveis, fotos, vídeos, atualizações do mercado e realizar transmissões ao vivo, por exemplo.

Corretores, corretoras e imobiliárias cadastradas contam ainda com uma série de recursos exclusivos, que ajudam a captar imóveis, promover a carteira, entrar em contato com clientes e otimizar a gestão do negócio, além de outras informações e orientações.

Um dos grandes diferenciais do CAA, na comparação com outras plataformas digitais, é que a comissão é 100% dos corretores e imobiliárias e não existe a possibilidade de negociação de imóveis sem a participação deles.

“Estamos colocando o corretor no centro de nossas estratégias, tanto tecnológica, de serviços e relacionamento, com uma rede social totalmente pensada para ele”, afirma a co-CEO. O objetivo, segundo ela, é deixar o corretor “mal-acostumado” com tantos recursos a um clique.

Inovação, serviços e networking quando se fala em tecnologia, o Compre & Alugue Agora pretende ser uma ferramenta completa, unindo funcionalidades de LinkedIn, ChatGPT e GetNinjas em um mesmo ambiente. Um exemplo é o Iago, assistente virtual especializado no mercado imobiliário.

Em serviços, há uma série de facilidades, que incluem, por exemplo, a possibilidade de impressão de placas divulgadoras para os anúncios físicos ou mão de obra para pintura do imóvel antes de ofertá-lo. Já no pilar relacionamento estão planejadas várias iniciativas para celebrar, reconhecer e valorizar esses profissionais.

O plano é promover festas mensais – as Noites do Corretor CAA – em uma quinta-feira de cada mês, não só como um momento de lazer mas também para que se seja uma oportunidade de networking entre colegas. A entrada é exclusiva e gratuita para os associados à plataforma.

Entre as outras experiências oferecidas, o CAA já premiou uma corretora parceira para assistir à final da Champions League, em junho deste ano, em Istambul, na Turquia. “Outras vivências planejadas incluem viagens para a Disney e o uso do Castelo CAA, uma colônia de férias em Campos do Jordão (SP) própria”, acrescenta Ana Carolina.

Todas as funcionalidades podem ser acessadas via site e, em breve, por aplicativo de celular. “Sabemos que os corretores trabalham grande parte do tempo fora do escritório. Sendo assim, o mobile ganha ainda mais relevância”.

Uma plataforma, quatro públicos

O Compre & Alugue Agora possui, na verdade, quatro públicos-alvo. O grande foco primeiramente são os corretores e imobiliárias, que devem realizar uma assinatura na plataforma para criar suas páginas e anunciar seus imóveis.

O segundo público são os interessados em comprar ou alugar imóveis, que podem consultar as páginas dos corretores e imobiliárias sem obrigatoriamente fazer cadastro.

Os proprietários de imóvel que desejam vender ou alugar são o terceiro público do CAA. “Sem custo, o proprietário pode subir o imóvel na plataforma e deixá-lo visível para que corretores e imobiliárias cadastrados busquem potenciais compradores e inquilinos”, esclarece a co-CEO.

Por fim, estão os agentes imobiliários, que também usam a plataforma gratuitamente para indicar oportunidades de negócios. São profissionais como porteiros, pedreiros e diaristas que tomam conhecimento sobre casas ou apartamentos de terceiros que estão para alugar ou vender e podem ganhar uma renda extra ao ajudar o corretor a fechar negócios. “Nesse caso, eles fazem a indicação na rede social ou entram em contato com o corretor via CAA, para combinar uma comissão”.

Mais de 1.000 cadastros antes do lançamento

Ao todo, mais de 600 mil corretores de imóveis no Brasil podem se beneficiar do modelo de negócios do Compre & Alugue Agora. O lançamento oficial aconteceu na noite de ontem, porém, a plataforma já atraiu o interesse de um número considerável de corretoras e corretores de imóveis. São mais de 1.000 profissionais cadastrados.

“É um indício concreto de entusiasmo em torno da nossa proposta antes mesmo de sua abertura ao mercado. E levando em conta que atingimos o momento correto de maturidade do produto para lançarmos, não existia melhor data do que no Dia do Corretor de Imóveis”, encerra Ana Carolina Gozzi.