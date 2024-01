Avaliada em US$ 400 mi, canadense faz quarta aquisição no Brasil para entrar no setor financeiro

A canadense OSF Digital, empresa de comércio e transformação digital em nuvem, fez mais uma movimentação para reforçar a operação no mercado brasileiro. No país desde 2016, a companhia da província de Quebec adquiriu a sua quarta empresa.

A escolhida da vez foi a martech Digital Business, um negócio fundado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, há 10 anos. O modelo da Digital passa por conectar as áreas de marketing, tecnologia e comunicação para entregar projetos de experiência de clientes.

As ações vão desde o desenvolvimento de projetos tecnológicos, como aplicativos de bancos digitais e integrações de sistemas, a ações de marketing e mídia, geração de leads e análise de performance de campanhas.

O que chamou a atenção para a aquisição

Nos últimos anos, a empresa conduziu um processo de internacionalização e tem operações em países da Europa, a partir de Portugal, e nos Estados Unidos, além do Brasil. O foco do negócio está em grandes clientes da área de indústria e serviços, caso das empresas Tramontina, Renault e a plataforma wemobi.

Mas o que atraiu a atenção da canadense para a compra foi a penetração no mercado financeiro. Dos 60 clientes da Digital, cerca de 20% estão no setor.

“Nós atuamos há mais de 8 anos neste mercado e temos muito conhecimento técnico dos regramentos do Bacen, nível aprofundado para aplicações e de segurança, além de experiência na gestão de projetos”, afirma Ricardo Abel, cofundador e CEO da Digital.

De acordo com Adriano Patrão, vice-presidente para Latam e Iberia da OSF Digital, esse conhecimento será importante para posicionar a OSF no setor e levar as soluções da Salesforce, o principal parceiro tecnológico da canadense. “A nossa ideia é aproveitar esse conhecimento e agregar o nosso sobre as aplicações da Salesforce na área de finanças”, afirma.

Como funciona a operação da OSF no Brasil

A aquisição também permitirá que a OSF Digital amplie os seus serviços e passe a ofertar soluçõe de marketing digital. O trabalho atual é mais focado na implementação de projetos de nuvem, chamados de multicloud.

“Nós temos projetos de e-commerce, em que implementamos uma plataforma de marketing digital, um sistema de atendimento a clientes, por exemplo. Com a chegada da Digital Business, entramos em serviços de marketing, usabilidade e otimização de SEO. Ou seja, passamos a falar sobre o negócio do cliente, não mais apenas sobre tecnologia”, diz.

O executivo entrou com a OSF em 2018, quando a empresa fez a compra da iFactory Solutions, uma consultoria de projetos de transformação digital e gestão de experiência que ele fundou em 2014.

Assim como naquela ocasião e nas últimas duas, os sócios da Digital continuarão no negócio. A negociação foi feita com troca de ações e desembolso financeiro. Os valores não foram revelados.

“Esse é o modelo que a OSF fez em todas 17 aquisições pelo mundo porque o nosso objetivo é que os sócios fiquem na operação”, diz. “Não adquirimos nenhuma empresa com a intenção de ficar com a carteira de cliente ou simplesmente os funcionários. É muito mais a expertise nos times e a capacidade dos líderes de fazer esse negócio crescer”.

Além dos sócios, o acordo incorpora um time de 130 profissionais da Digital, elevando o quadro da OSF Digital para 630 funcionários no país. A empresa não revela os números de faturamento.

Mas, pela evolução do número de funcionários, dá para ter uma fotografia do percurso que o negócio vem trilhando. Em 2018, o time não passava de 50 pessoas. Globalmente, eram poucos mais de 800 - atualmente são 2.200.

Parte deste crescimento foi financiado por rodadas de investimento que movimentaram 166 milhões de dólares entre 2019 e 2022. O último foi um série C liderado pela Sunstone Partners e acompanhado pela Delta-v Capital e Salesforce Ventures, fundos já no captable da companhia.

Segundo estimativa da plataforma de negócios Deal Room, a empresa tem um valuation entre 400 e 600 milhões de dólares.