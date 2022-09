Novo empreendimento leva o conceito de arquitetura viva à Vila Mariana

O mercado se mostra aquecido. De maio de 2021 a abril deste ano, foram lançadas 85.164 unidadesa cidade de São Paulo – um crescimento de 29,6% em relação ao mesmo período anterior –, segundo o último levantamento do Secovi-SP. Entre as novidades está o Leaf Loefgren, um projeto da SKR Incorporadora e Construtoraque promete oxigenar a Vila Mariana com uma arquitetura única e o respeito à história e à conjuntura do bairro.

Entre os destaques do edifício, já premiado internacionalmente antes mesmo de ser lançado, estão as estruturas de concreto aparente, a farta iluminação e ventilação natural nos ambientes comuns e as piscinas no rooftop, com vista para uma vasta área verde que tem o Parque do Ibirapuera ao fundo.

“Essa é uma forte tendência dos empreendimentos de uso misto que estão se tornando espaços que rompem com o óbvio criando perspectivas e visuais inesquecíveis”, diz Douglas Tolaine, head criativo e design do estúdio de arquitetura Perkins&Will, que assina o projeto. “Materializamos desejos e sonhos, transformamos cimento, areia, aço, concreto, vidro e tijolos em edificações no estado da arte.”

Obra de Rodrigo Oliveira, o paisagismo do Leaf Loefgren destaca as raízes brasileiras por meio de jardins tropicais, enquanto a fachada verde é inspirada no botânico sueco Johan Albert Constantin Löfgren, responsável por estudos relacionados à flora brasileira e criador de algumas das primeiras áreas protegidas do país e homenageado com o nome da rua do local do empreendimento.

“Esse empreendimento biofílico respira essa atmosfera única e desejada unindo as pessoas à paixão e à necessidade de estarmos conectados ao meio ambiente”, destaca Tolaine. “Nossa proposta é deixar um legado positivo no bairro, quer seja na estética do empreendimento, quer seja na qualidade urbana apresentada.”

Leaf Loefgren: localização privilegiada

O novo empreendimento da SKR terá 16 andares em sua parte residencial, que é dividida entre studios de 26m² para morar ou investir e metragens mais amplas, com hall privativo, de 124m² e 165m² – totalizando 128 unidades com acesso e áreas de lazer apartadas, de acordo com os blocos. Multiuso, conta ainda com quatro andares corporativos, além de um térreo com três lojas.

“As entradas para os diferentes usos e perfis são completamente distintas e com total independência, mas todos se encontram e vivenciam uma grande praça que envolve o empreendimento”, explica Tolaine.

Ocupando cerca de 80% do quarteirão cercado pelas ruas Dr. Barcelar e Loefgren, o empreendimento de torre única tem localização privilegiada: fica próximo a mais de 50 bares e restaurantes, a avenidas como Rubem Berta e Onze de Junho, ao Parque do Ibirapuera, e a estações de metrô como Santa Cruz e Hospital São Paulo, esta última há apenas 350 metros de distância.

Essas características colocam a Vila Mariana como o bairro mais procurado de São Paulo, segundo um relatório do Quinto Andar, que traz o panorama do mercado imobiliário no primeiro trimestre deste ano e o Leaf Loefgren com uma de suas principais estrelas.

Um lar com vista para o Ibirapuera

O decorado, de 165 m² assinado pela Todos Arquitetos, de Maurício Arruda, já pode ser visitado pelo público. Ele busca transmitir uma sensação de casa, integrando as salas à varanda e mesclando sofisticação sem deixar de lado o aconchego.

Para isso, o escritório utilizou texturas e cores pontuais, com uma base mais neutra, e elementos icônicos, como o painel de muxarabi (espécie de treliça de madeira) na sala.

Para Arruda, a distribuição inteligente dos ambientes favorece o projeto. “Esse apartamento tem uma planta incrível para trabalhar, com um eixo de circulação muito inteligente e que favorece a iluminação natural, com uma sala envidraçada do piso ao teto”, destaca.

Além do Leaf Loefgren, a SRK está lançando, no mesmo bairro, o Casa Ibirapuera, com apartamentos de 254 m² e 337m² (ambos com vista para o Parque do Ibirapuera). Juntos, os projetos, que seguem o conceito de arquitetura viva, com foco na qualidade e no morar bem, somam R$ 850 milhões em Valor Geral de Vendas (VGV), que representa a soma do valor idealizado de todos os apartamentos.

Um dos diferenciais da SKR é oferecer a clientes em diferentes etapas de vida locais para viverem o extraordinário. “Foram 45 edifícios e mais de 650 mil m² de obras entregues desde que surgimos, em 1985. Cada projeto é único e seguiremos usando o design e a inovação como ferramentas para transformar a experiência do viver”, diz João Castro, diretor de desenvolvimento e gestão de projetos na SKR.