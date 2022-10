Empreendedorismo feminino e política: o que querem as líderes de negócios?

Uma pesquisa anual do Instituto Rede Mulher Empreendedora (IRME), com apoio da Rede Mulher Empreendedora, Meta e Instituto Locomotiva, mostra que política também é assunto para mulheres, principalmente para líderes de negócios. O estudo, feito com 3.765 pessoas com abrangência nacional de junho a agosto de 2022, indica que a escolha de candidatos políticos, para elas, passa por alguns critérios essenciais para o empreendedorismo feminino.

Na análise, 42% das mulheres empreendedoras disseram que escolheriam seu candidato político pelas propostas apresentadas em suas campanhas. Essas respondentes, juntas, selecionaram quatro pautas prioritárias para a agenda de empreendedoras mulheres daqui para frente. São elas:

1. Educação

21% priorizariam propostas ligadas à área de educação que considerassem mais creches e escolas e maior acesso à universidade.

2. Renda

Outras 21% disseram que medidas para a geração de empregos e recuperação da economia é a prioridade.

3. Combate à violência de gênero

Não menos importante, 12% disseram que medidas contra a violência doméstica, medidas de proteção e assistência para mulheres e programas sociais voltados para as mulheres são essenciais.

4. Igualdade financeira de gênero

Por fim, 12% disseram que a igualdade de gênero, fortalecimento de negócios liderados por mulheres e mais mulheres em cargos de liderança são a prioridade.

Política é importante, pois impacta diretamente nossos negócios.

Contudo, para além das eleições, os artigos que eu e a minha colega Débora Monteiro mantemos por aqui na coluna para pequenas e médias empresas na EXAME têm o objetivo de abrir caminhos de sucesso para nossas queridas mulheres empreendedoras trilharem, independente dos resultados das eleições.

Por isso, minha amiga, se você possui um negócio ou quer abrir um negócio, trago algumas dicas. São orientações relacionadas às duas primeiras áreas prioritárias para mulheres empreendedoras: Educação e Renda, mas que são válidas para todas e quaisquer ideias de empreendimentos. Veja abaixo:

Dicas para começar um negócio que impacta as mulheres

Conecte-se com outras mulheres empreendedoras

Aprenda a delegar e criar parcerias com outras empreendedoras

Se tiver um companheiro/a, reveja e converse sobre a divisão das tarefas domésticas e cuidado com filhos e outros dependentes

Busque cursos e eventos online gratuitos

Teste pequeno, rápido e barato

Participe de programas com capital semente para os negócios

Deixarei para minha colega Débora Monteiro, compartilhar no próximo artigo da nossa coluna, dicas relacionadas às outras duas áreas: Combate à violência de gênero e igualdade financeira de gênero.

Vamos juntas e nos mantemos unidas!

Voto consciente nesse segundo turno.

Beijos, Célia Kano