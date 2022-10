TipTop completa 70 anos e quer faturar mais de R$ 160 milhões com franquias em 2022

Houve um tempo em que roupa de criança era padrão e com pouca variedade. Em 1952, Eugênio Saverin, fundador da Tip Top e avô de um dos homens mais ricos do país, percebeu que a moda infantil era um segmento a ser explorado.

Aos 70 anos, a TipTop é referência nacional em moda infantil e conta com mais de 2 mil pontos de venda multimarcas, 150 lojas próprias e faturamento de R$ 142 milhões com a rede de franquias. A expectativa é crescer 15% em 2022.

O começo foi modesto, mas ousado. A ideia era criar uma marca que fosse prática, durável, estilosa e que atendesse recém-nascidos até crianças na primeira infância.

“Era um segmento realmente carente de inovações e, visionário, nosso fundador trabalhou todos os gatilhos de conexão emocional que só esse setor permite. Uma das grandes inovações desde o início foi a confecção de body e calças, ou mijões como são conhecidas em algumas regiões do país, até então a roupa de baixo da criança era muito complexa”, diz o CEO David Bobrow.

Em 1987, a empresa foi comprada pela família Bobrow. Nessa época, a fábrica de peças infantis se tornou o meio e não mais o fim do negócio.

"A TipTop se tornou muito mais um varejista franqueador do que propriamente um fabricante de roupas infantis. Hoje nós fabricamos o que as lojas precisam, o que os clientes pedem", diz o CEO.

Quais são os planos para as franquias

Em 2008, com uma loja própria e um modelo de negócios maduro, veio o caminho inevitável para expandir a operação: franquear a marca. Com o auxílio de profissionais que já trabalhavam com franquias, a marca começou abrir lojas próprias em diversos estados brasileiros. Atualmente, a TipTop conta com três modelos de loja: outlet, megastore e loja padrão. O investimento inicial é a partir de R$ 350 mil, sem contar estoque e capital de giro.

“Já tínhamos uma excelente capilaridade nacional, por conta da ampla distribuição em lojas multimarcas. Mas queríamos que a marca tivesse um tom mais proprietário, onde pudéssemos vender uma experiência envelopada para encantar o consumidor, e conseguimos. Já no primeiro ano foram mais de 6 lojas inauguradas e a partir daí só solidificamos o modelo até chegarmos às nossas mega store”, diz David.

As lojas Tip Top Megastore normalmente tem 200 metros quadrados e é uma loja mais completa, com a venda de mais produtos do universo infantil, como utensílios e equipamentos de puericultura, brinquedos, roupas, berços e carrinhos. São mais de 2000 itens voltados para o universo infantil que atende desde o recém-nascido até crianças com idade escolar.

Atualmente, a TipTop conta com duas fábricas próprias, em São Paulo e Mato Grosso do Sul. As peças de moda praia são em sua grande maioria fabricadas pela marca, enquanto metade das demais peças de confecção são importadas ou produzidas por parceiros.

A marca está em franca expansão e até o ano de 2027 quer estar em todos os estados brasileiros e atingir a marca de 250 lojas. Para 2023, a expectativa é aumentar o faturamento em 15% e abri até 40 novas lojas.

Como a empresa vai comemorar os 70 anos

“Fazer 70 anos é realmente um grande marco. Preparamos uma série de ações para trazer os nossos clientes para dentro dessa grande comemoração com prêmios em vale compras e temos tido excelente adesão. Como a marca fez parte da vida de, pelo menos, 7 gerações, lançamos um macacão série especial para marcar nossas 7 décadas, uma réplica do primeiro macacão, mas com a tecnologia em tecido que já é nossa marca registrada”, diz David Bobrow.

