João Fonseca x Tommy Paul no Masters de Madri: onde assistir ao vivo

O tenista brasileiro João Fonseca disputa neste sábado, 26, a segunda rodada do Masters 1000 de Madri contra o americano Tommy Paul, 12º colocado no ranking mundial.

A partida será na quadra central do Estádio Manolo Santana, na capital espanhola, por volta das 16h30 (de Brasília).

A transmissão no Brasil será feita pela emissora ESPN, de TV fechada, e pela plataforma de streaming Disney+.

Fonseca, atual número 65 do ranking da ATP, volta à quadra depois de vencer o dinamarquês Elmer Moller, por 2 sets a 0, na estreia do torneio.

O jovem, de 18 anos, não atuava desde o fim de março, quando foi eliminado por Alex de Minaur na terceira rodada do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos. Já Tommy Paul também retorna após pausa: sua última partida foi no dia 5 de abril, quando perdeu para Jenson Brooksby no Aberto de Houston.

Será a primeira vez que Fonseca enfrentará Paul no circuito profissional. O americano, que já ocupou o 9º lugar do ranking, não teve mais partidas oficiais desde sua derrota em Houston, onde caiu por 2 sets a 1.

Qual é o horário do jogo de João Fonseca

Data: 26/04/2025 (sábado)

26/04/2025 (sábado) Horário: por volta de 16h30 (de Brasília)

por volta de 16h30 (de Brasília) Local: Estádio Manolo Santana, Madri (Espanha)

Estádio Manolo Santana, Madri (Espanha) Transmissão: ESPN 2 (TV fechada) e Disney+ (streaming)

Últimos jogos de João Fonseca e Tommy Paul: