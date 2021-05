Em mês conturbado, Fiat Strada é o carro mais vendido do Brasil

Fiat Strada: picape manteve a liderança nas vendas em abril - Fiat Strada: picape manteve a liderança nas vendas em abril

Confirmando as previsões, o mês de abril teve queda em relação às vendas de março: foram 163.092 emplacamentos de automóveis e comerciais leves, segundo dados da agência Autoinforme. Ou seja, queda de 7,9%. Só que o último também representou um avanço em relação ao mesmo período de 2020, quando foram comercializados apenas 51.362 veículos leves.

Ainda que o número seja significativamente melhor, há pouco mais de 12 meses, o país enfrentava o primeiro pico da pandemia, quando estados aplicaram políticas de distanciamento social e fabricantes anunciaram a paralisação das linhas de montagem. Neste momento, apesar do aumento de casos, há novas ferramentas de vendas online e mercado mais aquecido.

As melhores oportunidades podem estar nas empresas que fazem a diferença no mundo. Veja como com a EXAME Invest Pro

Em relação ao acumulado entre janeiro e abril, também houve crescimento neste ano, com 661.795 unidades vendidas — ante 536.936 unidades em 2020, que teve resultado 13,3% inferior. Esse é um resultado semelhante àquele apresentado pela Abeifa, associação de importadores e fabricantes de veículos, com aumento de 24,7% no acumulado do quadrimestre.

Em meio ao cenário conturbado da pandemia, com produções reduzidas por falta de componentes eletrônicos, o Fiat Strada se manteve à frente do mercado, com 41.452 emplacamentos em abril. Já o ex-líder Chevrolet Onix terminou o mês na segunda posição, com 35.160 unidades, logo à frente do Hyundai HB20, que emplacou 30.514 carros no mesmo período.

Também surpreende a presença de modelos mais caros, como Jeep Renegade — que parte dos 92.984 reais na versão de entrada — na quarta colocação na tabela; Fiat Toro, que ficou em sétimo lugar, com apenas 125 unidades menos que o popular Mobi (24.250 unidades ante 24.385, respectivamente); além do Chevrolet Tracker, décimo colocado, com 21.423 vendas.

Em relação aos fabricantes, a Fiat se manteve à frente, com folga na liderança e 22,2% do mercado no mês de abril. Afinal, considerando apenas os dez veículos mais vendidos, quatro carregam o logotipo da empresa. Em segundo ficou a Volkswagen, com 17% do total; com Chevrolet ainda na terceira posição, com 12,7%; seguida pelas rivais Hyundai (9%) e Toyota (8,2%).

Confira os modelos mais vendidos de abril

1 – Fiat Strada (41.452 unidades);

2 – Chevrolet Onix (35.160 unidades);

3 – Hyundai HB20 (30.514 unidades);

4 – Jeep Renegade (25.745 unidades);

5 – Volkswagen Gol (25.435 unidades);

6 – Fiat Mobi (24.385 unidades);

7 – Fiat Toro (24.250 unidades);

8 – Chevrolet Onix Plus (23.985 unidades);

9 – Fiat Argo (21.620 unidades);

10 – Chevrolet Tracker (21.423 unidades).

Confira as marcas mais vendidas em abril

1 – Fiat (36.408 unidades);

2 – Volkswagen (27.900 unidades);

3 – Chevrolet (20.894 unidades);

4 – Hyundai (14.732 unidades);

5 – Toyota (13.424 unidades);

6 – Jeep (12.150 unidades);

7 – Renault (10.926 unidades);

8 – Honda (5.833 unidades);

9 – Nissan (5.504 unidades);

10 – Ford (3.554 unidades).

Quais são as tendências entre as maiores empresas do Brasil e do mundo? Assine a EXAME e saiba mais.