17ª Eletrolar Show acontecerá entre 15 e 18 de julho, em São Paulo

A 17ª edição da Eletrolar Show, a maior feira B2B da América Latina especializada em eletrodomésticos, eletroeletrônicos, celulares, IoT, utilidades domésticas e TI, será realizada de 15 a 18 de julho, no Transamerica Expo Center, em São Paulo. Baseada no tripé tecnologia, negócios e networking, a 17ª Eletrolar Show trará muitas inovações aplicadas em áreas como automação, conectividade, eficiência energética e casa inteligente, bem como produtos elaborados dentro dos princípios de sustentabilidade.

Para os expositores, a feira oferece uma oportunidade para a realização de alto volume de negócios, ampliação de contatos estratégicos e projeção de marca dentro de um mercado altamente competitivo. Eles se beneficiam, também, do acesso direto a uma audiência diversificada e qualificada, que inclui potenciais parceiros de negócios, como lojas de departamento, indústrias e prestadores de serviços, além de consultores, investidores e financiadores.

Os organizadores da feira têm a expectativa de receber um público altamente qualificado, formado por CEOs, diretores, gerentes, compradores e formadores de opinião de várias grandes redes de varejo. Esperam, também, superar, em relação ao ano passado, o número de contratos firmados entre expositores e compradores no pós-evento.

Conexões regionais, nacionais e internacionais

O Programa Compradores Regionais convida, com passagem e hospedagem, varejistas das redes regionais de todo o Brasil, como Armazém Paraíba, Casa & Vídeo, Cybelar, Eletrozema, Gazin, Grupo Cencosud, Lojas Cem, Lojas Colombo, Império Móveis, Havan, Martins Atacado e Ferreira Costa, entre outras. Compradores de 200 redes já confirmaram presença. Juntos, representam a força de vendas de mais de 30 mil pontos no país. “O programa dá ao médio e pequeno varejista regional a oportunidade de negociação com grandes marcas do setor. Assim, promovemos negócios em todas as regiões brasileiras e garantimos uma visão qualificada”, afirma Carlos Clur, criador da feira.

Durante os quatro dias do evento, os expositores apresentarão em torno de 12 mil produtos nos 36 mil m² do centro de exposições. As inscrições podem ser realizadas através do site oficial do evento. “Estamos empolgados por ocupar todo o espaço do pavilhão. Esperamos que essa edição seja também um sucesso em termos de visitação e negócios fechados”, diz Clur.

Ao longo dos anos, a feira expandiu as categorias de produtos, serviços e canais de vendas, e passou a incentivar as exportações e os investimentos estrangeiros no Brasil. O que é novo estará na feira, destaca seu criador. “Os visitantes terão a chance de ver de perto os lançamentos e protótipos mais recentes, além de participarem ativamente das negociações. Fortalecemos as conexões regionais dentro do setor.”

Eletrolar Show: 17 anos de sucesso

A ampliação da feira e das categorias de produtos, serviços e canais de vendas foi significativa durante esses anos de realização. Ela tem desempenhado um papel importante em termos econômicos ao incentivar as exportações e ao atrair investimentos estrangeiros ao Brasil.

O Grupo Eletrolar promoveu uma plataforma para negociações internacionais e fortaleceu as conexões entre a indústria e o varejo. Presidido por Carlos Clur, também promove eventos internacionais, como a Electronics Home, na Argentina, de 10 a 12 de julho de 2024, e a Latin American Electronics, no México, de 17 a 19 de junho de 2025.

As iniciativas do Grupo Eletrolar e o extremo cuidado na preparação dos eventos lhe permitem expandir sua influência além das fronteiras nacionais. Oferece um pacote exclusivo de patrocínio para compradores do Brasil e países vizinhos, incluindo passagens aéreas e hospedagem.

Eletrolar Show

Local: Transamerica Expo Center

Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387 - Santo Amaro, São Paulo

Data: de 15 a 18 de julho de 2024

Horário: das 13h às 21h

Credenciamento: site oficial do evento