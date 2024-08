Ele foi criado em uma comunidade e hoje é CEO de uma construtora que faturou R$ 56 milhões

A construção civil foi um dos serviços que ajudou o PIB brasileiro a apresentar um resultado positivo no último levantamento do IBGE, não é à toa que muitas empresas do setor participaram do ranking Exame Negócios em Expansão 2024. Uma delas é a Alumbra Empreendimentos Design, criada em 2021 em Balneário Camboriú, Santa Catarina. A companhia tem conquistado crescimentos significativos nos últimos anos com a venda de imóveis de alto padrão, mas a origem de Alex Sales, fundador e CEO, diz muito sobre o propósito da construtora que ele criou em parceria com Francisco Vanderhege, conhecido nacionalmente como o rei das orquídeas.

A aposta social

Sales nasceu em Minas Gerais, como filho de pais camelôs, e foi criado na periferia do Espírito Santo boa parte da sua vida. Sua origem o levou a pensar em como sua construtora de alto padrão poderia ajudar famílias carentes da região.

“Temos um propósito muito claro na companhia, a cada empreendimento que lançamos, nós destinamos 2% da renda dos empreendimentos à construção de lares para as famílias que não possuem uma casa ou que vivem em situação de vulnerabilidade nos municípios em que estamos empreendendo”.

A meta dos fundadores da Alumbra é tirar 250 famílias da rua até 2030, investindo mais de 30 milhões de reais no projeto. “Nesse ano vamos tirar as 10 primeiras famílias da rua em Porto Belo, Santa Catarina”, diz o CEO que afirma que as casas devem ser entregues em dezembro deste ano.

Expectativas de um negócio em expansão

A Alumbra é uma das companhias que foi destaque na última edição do ranking. No ano passado a construtora ficou com a 1ª posição na categoria Novatas, que contempla empresas fundadas em 2021 com crescimento exponencial quando considerada a receita líquida. Neste ano, a Alumbra ficou com a segunda posição entre as empresas na categoria de 30 milhões a 150 milhões de reais do ranking Negócios em Expansão 2024, após registrar em 2023 um crescimento de 713,25% e receita líquida acima de 56 milhões de reais. Para 2024, a expectativa é dobrar a receita. Segundo Sales, o que ajudou a companhia a ter um crescimento significativo no último ano foi a expansão geográfica para várias cidades de Santa Catarina e no estado do Mato Grosso, além do investimento em tecnologia, com a humanização de mídias e marketing mais ativo.

“Ao invés de ser só um flyer estático, temos vídeos explicativos do empreendimento, com conteúdo comercial. Esse formato tem ajudado na atração de clientes”.

Nos próximos 24 meses, Sales prevê chegar nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Paraná e gerar 2,5 bilhões de VGV. Hoje a carteira de recebíveis é de cerca de 250 milhões de reais. A projeção até o final de 2025 é ter uma carteira de recebíveis de 1,25 bilhão.

O que é o ranking EXAME Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual. O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses. Em 2024, a pesquisa avaliou as empresas brasileiras que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2023.

A análise considerou os negócios com faturamento anual entre 2 e 600 milhões de reais. Após uma análise detalhada das demonstrações contábeis das empresas inscritas, a edição de 2024 do ranking foi lançada no dia 24 de julho.

São 371 empresas de 23 estados brasileiros que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros. Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura completa do evento de lançamento da edição 2024.