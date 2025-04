Ele criou um negócio global levando talentos para trabalhar no agronegócio

Com uma abordagem focada no agronegócio, a AGROSearch se destaca como uma das maiores consultorias de recrutamento para o setor agropecuário.

Em 2024, a empresa apareceu no ranking EXAME Negócios em Expansão , ocupando a 119ª posição na categoria de empresas com faturamento de 5 a 30 milhões de reais, um marco importante que reflete o crescimento contínuo da empresa em um setor estratégico para a economia nacional e global.

Fundada em 2016, em Curitiba, por Matheus Battaglia e André Seruzzi, a AGROSearch nasceu com o objetivo de resolver um problema simples, mas crucial para o agronegócio: a falta de profissionais especializados.

"O agronegócio tem suas particularidades, e, no começo, era difícil achar profissionais com o perfil técnico necessário para os cargos", explica Battaglia. Para preencher essa lacuna, a empresa focou em formar uma base de talentos específica para o setor, o que a posicionou como pioneira nesse nicho.

O modelo de negócios

O segredo do sucesso da AGROSearch está na sua especialização. Com quatro divisões de atuação, a empresa atende a diferentes demandas do agronegócio, desde posições técnicas até cargos de alta gestão. São elas:

AGROSearch Talents AGROSearch Executive AGROSearch Strategy AGROSearch LATAM



Cada uma dessas áreas foca em tipos específicos de recrutamento — como força de vendas, cargos de gerência e até executivos C-Level, sempre com um olhar atento às particularidades do campo.

A AGROSearch desenvolveu uma metodologia própria que utiliza inteligência de mercado para mapear o cenário e entender as necessidades dos clientes. A empresa conta com 98 mil profissionais cadastrados, o que lhe dá agilidade para encontrar os melhores talentos do agro, em qualquer lugar do Brasil e do mundo.

Começo difícil

No começo, o desafio da AGROSearch foi encontrar candidatos com o perfil certo para o agronegócio. Segundo Battaglia, a falta de profissionais que conhecessem, por exemplo, a dinâmica financeira do setor (como vendas em safra futura) ou as especificidades dos cargos técnicos, dificultava o processo de recrutamento.

“A grande dificuldade era ter um volume de candidatos que entendessem a fundo a cultura do agro. Hoje, com a experiência, sabemos exatamente onde buscar esses profissionais”, diz.

O primeiro grande cliente da AGROSearch foi a Superbac, uma empresa do interior do Paraná. Eles estavam com dificuldades para encontrar representantes técnicos de vendas (RTVs), que precisavam ter não só habilidades comerciais, mas também um bom entendimento do produto agrícola e da rotina das fazendas.

A AGROSearch conseguiu preencher essas vagas com profissionais qualificados, e isso abriu portas para mais clientes, consolidando a empresa no mercado.

Hoje, a AGROSearch atende a mais de 450 clientes no Brasil e em outros países da América Latina, como Paraguai, México e Argentina . Recentemente, a empresa também iniciou operações na África, com projetos em Angola . Para Battaglia , a expansão internacional é uma das chaves para o futuro da empresa.

“Estamos replicando o que deu certo no Brasil, entendendo as dinâmicas de cada região e ajustando nossa abordagem”, diz.

Reconhecimento

Em 2023, a AGROSearch faturou 5,9 milhões de reais e, com um crescimento acelerado, a previsão é alcançar uma receita de 10 milhões de reais em 2024. De 2023 para cá, o mercado agropecuário enfrentou desafios como a crise do crédito e dificuldades financeiras em alguns segmentos.

No entanto, a AGROSearch soube se adaptar, concentrando-se em áreas do agro que estavam em crescimento, como a proteína. “A estratégia foi mudar o foco para onde o mercado estava indo bem. Por exemplo, a proteína foi um setor que cresceu enquanto outros estavam em crise”, diz Battaglia.

O futuro

Com um modelo de negócios que já alcança a América Latina e começa a se expandir para a África, a AGROSearch não pretende parar por aí. Em 2025, a previsão é alcançar uma receita de 10 milhões de reais , o que representa uma continuidade no crescimento da empresa.

"Estamos próximos de atingir o limite de nossa operação no Brasil, por isso estamos focados em expandir para outros mercados e replicar nosso modelo", explica Battaglia.

A AGROSearch também segue investindo em inovação e metodologias que ajudam a entregar resultados para seus clientes.

Hoje, a AGROSearch se tornou a maior consultoria de recrutamento especializada em agronegócios na América Latina, conectando empresas a profissionais de alta qualidade em toda a cadeia agropecuária. Se, no começo, o desafio era encontrar os talentos certos, hoje a empresa já sabe exatamente como encontrar, avaliar e conectar os profissionais que as empresas precisam.

"Enquanto o agronegócio move o mundo, nós movemos o agronegócio", diz o lema da empresa, que segue sua jornada para fortalecer o setor com profissionais qualificados, sempre com a visão voltada para o futuro do agro no Brasil e no mundo.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME). O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2024, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2023. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

