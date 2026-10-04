Apuração de presidente em Minas: veja em tempo real quem está ganhando a eleição

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Publicado em 4 de outubro de 2026 às 00h36.
Os eleitores de Minas Gerais vão às urnas neste domingo para escolher o próximo presidente da República. O estado tem cerca de 16 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil e concentra uma das maiores parcelas do eleitorado nacional.
A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.
O desempenho dos candidatos em Minas Gerais será acompanhado durante a totalização dos votos. O estado tem histórico de relevância nas disputas presidenciais por representar uma parcela expressiva do eleitorado brasileiro.
A apuração em Minas Gerais será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.
Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.
Minas Gerais tem cerca de 16 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026.
A apuração pode ser acompanhada pela plataforma do TSE e pela página de eleições da EXAME.
Não. A eleição presidencial considera os votos válidos de todos os estados e do Distrito Federal.