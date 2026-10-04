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Apuração de presidente em Minas: veja em tempo real quem está ganhando a eleição

Minas Gerais tem cerca de 16 milhões de eleitores aptos e é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 00h36.

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Os eleitores de Minas Gerais vão às urnas neste domingo para escolher o próximo presidente da República. O estado tem cerca de 16 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil e concentra uma das maiores parcelas do eleitorado nacional.

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

O desempenho dos candidatos em Minas Gerais será acompanhado durante a totalização dos votos. O estado tem histórico de relevância nas disputas presidenciais por representar uma parcela expressiva do eleitorado brasileiro.

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Quem está ganhando em MG?

A apuração em Minas Gerais será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a presidente em MG

  • Clariana Barão (DC) - 27
  • Edmilson Costa (PCB) - 21
  • Escritor Augusto Cury (Avante) - 70
  • Flávio Bolsonaro (PL) - 22
  • Hertz Dias (PSTU) - 16
  • Leonardo Avalanche (PRTB) - 28
  • Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - 13
  • Renan Santos (Missão) - 14
  • Ronaldo Caiado (PSD) - 55
  • Rui Costa Pimenta (PCO) - 29
  • Samara Martins (UP) - 80
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata) - 35
  • Zema (Novo) - 40

Perguntas frequentes

Quantos eleitores Minas Gerais tem em 2026? ＋

Minas Gerais tem cerca de 16 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026.

Onde acompanhar a apuração em Minas Gerais? ＋

A apuração pode ser acompanhada pela plataforma do TSE e pela página de eleições da EXAME.

O resultado de MG define a eleição presidencial? ＋

Não. A eleição presidencial considera os votos válidos de todos os estados e do Distrito Federal.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Minas Gerais

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