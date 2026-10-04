Apuração de presidente em Minas: veja em tempo real quem está ganhando a eleição

Os eleitores de Minas Gerais vão às urnas neste domingo para escolher o próximo presidente da República. O estado tem cerca de 16 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil e concentra uma das maiores parcelas do eleitorado nacional.

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

O desempenho dos candidatos em Minas Gerais será acompanhado durante a totalização dos votos. O estado tem histórico de relevância nas disputas presidenciais por representar uma parcela expressiva do eleitorado brasileiro.

Quem está ganhando em MG?

A apuração em Minas Gerais será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a presidente em MG

Clariana Barão (DC) - 27

Edmilson Costa (PCB) - 21

Escritor Augusto Cury (Avante) - 70

Flávio Bolsonaro (PL) - 22

Hertz Dias (PSTU) - 16

Leonardo Avalanche (PRTB) - 28

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - 13

Renan Santos (Missão) - 14

Ronaldo Caiado (PSD) - 55

Rui Costa Pimenta (PCO) - 29

Samara Martins (UP) - 80

Veterinário Wilson Grassi (Democrata) - 35

Zema (Novo) - 40