EXAME celebra resiliência e futuro do empreendedorismo gaúcho em evento exclusivo no South Summit

Porto Alegre voltou a ser, nesta semana, a capital da inovação no Brasil. O South Summit Brazil, realizado no Cais Mauá, reune até esta sexta-feira startups, investidores e executivos para debater negócios, sustentabilidade e tecnologia.

Mas foi fora dos palcos, num encontro ao pôr do sol, que a EXAME promoveu um momento de celebração e conexão para quem faz o empreendedorismo gaúcho acontecer.

O happy hour "EXAME no South Summit", realizado no restaurante 20barra9 do complexo Pontal, reuniu 110 empreendedores do Rio Grande do Sul. Entre os convidados estavam nomes como Daniel Randon (Randoncorp), Juliano Melnick (da construtora Melnick) e Roberto Zaffari (da administradora de shoppings Airaz).

A vista do Guaíba, com o estádio Beira-Rio e o Cais Mauá no horizonte, foi o cenário simbólico de uma Porto Alegre que resiste, se reconstrói — e cresce.

O evento marcou o encontro dos protagonistas de dois projetos da EXAME: a série Negócios em Luta e o ranking Negócios em Expansão 2024. Ambos refletem o momento delicado e, ao mesmo tempo, potente do empreendedorismo local. “O South Summit é uma vitrine global, e era importante criar esse momento para valorizar as histórias e os empreendedores que estão moldando o futuro do Rio Grande do Sul”, afirmou Lucas Amorim, diretor de redação da Exame, na abertura do evento.

Daniel Randon: reconstrução, solidariedade e ESG na prática

Daniel Randon o EXAME no South Summit Brazil: "agora é hora de reconstruir o estado com liderança e agilidade" (Leandro Fonseca )

Um dos pontos altos da noite foi a fala de Daniel Randon, presidente da Randoncorp. Ele destacou a importância da liderança empresarial no processo de reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes de 2023, que afetaram 80% da atividade econômica do estado.

“A solidariedade que vimos no ano passado foi emocionante. E agora é hora de reconstruir o estado com liderança e agilidade. O empresário precisa estar atento para mudar a vela quando o vento muda. É isso que estamos fazendo aqui”, afirmou.

Randon também falou sobre ESG e o papel social das empresas.

“O S, de social, foi o mais importante nesse momento. Vimos o quanto a colaboração e a empatia podem mover o setor produtivo. Como empresários, temos a missão de nos adaptar rápido e aproveitar os ventos certos — inclusive quando eles mudam”, disse.

Negócios em Luta: histórias de resistência no centro do palco

Roberta Arenhart, da Lajeadense Vidros: "Acreditamos muito no nosso Estado e que nossa empresa terá um futuro promissor" (Leandro Fonseca )

A série Negócios em Luta, lançada pela EXAME em 2024, nasceu para contar como pequenos e médios empreendedores gaúchos enfrentaram as consequências das enchentes de maio, que atingiram mais de 700 mil empresas no estado. A iniciativa acompanha a reconstrução de negócios de todos os setores, de indústria a serviços, e revela o papel vital dessas empresas na retomada econômica do Rio Grande do Sul.

Durante o evento, foram exibidas fotos registradas ao longo da cobertura pelo editor de fotografia da Exame, Leandro Fonseca. Uma das histórias que mais emocionou os presentes foi a de Roberta Arenhart, da Lajeadense Vidros, indústria de Lajeado que perdeu tudo nas cheias do rio Taquari.

“Estamos criando uma empresa nova, com futuro promissor e longe do rio. Acreditamos muito no nosso Estado e na nossa empresa”, disse Roberta. A nova sede da empresa será construída em área mais segura, com 14 mil metros quadrados e capacidade de dobrar de tamanho.

Negócios em Expansão: as empresas gaúchas que cresceram apesar da crise

A noite também celebrou as 13 empresas gaúchas que entraram no ranking Exame Negócios em Expansão 2024, iniciativa em parceria com o BTG Pactual que reconhece os negócios emergentes que mais cresceram em receita no último ano. O estudo avaliou empresas com faturamento entre 2 milhões e 600 milhões de reais em 2023.

Mesmo com os desafios da enchente no meio do processo de inscrição, os empreendedores gaúchos mostraram força e capacidade de adaptação. São empresas de tecnologia, energia, construção civil e outros setores que conseguiram expandir receita, estrutura e alcance.

As empresas gaúchas que entraram no ranking são:

CRM Piperun — 5 a 30 milhões de reais

DBG e Co — 150 a 300 milhões de reais

Construtora Jobim — 30 a 150 milhões de reais

Nostrali Cidadania Italiana — 30 a 150 milhões de reais

Idiomus — 5 a 30 milhões de reais

Corelog — 30 a 150 milhões de reais

Medical San — 30 a 150 milhões de reais

Pix Force — 5 a 30 milhões de reais

Ludfor Energia — 300 a 600 milhões de reais

Own Time — 5 a 30 milhões de reais

Deskfy — 5 a 30 milhões de reais

OTM — 5 a 30 milhões de reais

Rede Marketplace — 30 a 150 milhões de reais

Juliano Melnick, CEO da Melnick, reforçou a resiliência dos negócios locais. “Mesmo com juros altos e dificuldades logísticas, seguimos encontrando caminhos para crescer. O Rio Grande do Sul está mais forte do que nunca”, afirmou.

Juliano Melnick, da construtora Melnick: “Mesmo com juros altos e dificuldades logísticas, seguimos encontrando caminhos para crescer." (Leandro Fonseca )

Uma vista simbólica para um futuro possível

A vista do happy hour resumiu o espírito do evento: de um lado, o pôr do sol no Guaíba — e, à frente dele, empreendedores que seguem em frente.

Foi uma celebração da força de quem empreende mesmo nas condições mais adversas — e que continua movendo o estado com ideias, coragem e ação.

O evento da EXAME teve como parceiro o South Summit Brazil, corealizador do happy hour.