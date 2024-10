Ele criou um negócio de R$ 400 milhões com camiseta que não amassa, fede ou desbota

Você certamente já assistiu a algum podcast ou vídeo no YouTube em que o apresentador faz uma pausa para falar de uma camiseta que não amassa, não desbota e não fede. A marca por trás desse produto é a Insider, e ela não aparece por acaso. A empresa é uma das maiores anunciantes em podcasts e redes sociais no Brasil, usando esse canal para falar diretamente com o público jovem e conectado.

Foi assim, no boca a boca e com uma divulgação fortíssima na internet, que a Insider cresceu e agora mira um faturamento de 400 milhões de reais em 2024. A marca, que em apenas sete anos já conquistou mais de 900.000 clientes, se destaca pelas roupas tecnológicas e sustentáveis, que prometem revolucionar o conceito de moda no país.

“O objetivo é sempre inovar e oferecer produtos que simplifiquem a vida das pessoas, sempre pensando no futuro. Queremos ser um exemplo de como a necessidade pode se transformar em oportunidade”, diz Yuri Gricheno, CEO e cofundador da Insider. A marca junta tecnologia, funcionalidade e sustentabilidade, e agora, com uma forte estratégia digital, busca expandir seus horizontes internacionalmente. A primeira parada: Europa.

Como a Insider cresceu nos últimos anos

A Insider nasceu em 2017, mas sua história começa anos antes, com uma experiência pessoal de Yuri Gricheno. Ex-tenista e formado em relações internacionais, Gricheno passou anos nos Estados Unidos, onde jogava tênis profissional e estudava. Quando retornou ao Brasil, ele começou a trabalhar como consultor, e foi nesse período que sentiu uma necessidade que mudaria sua trajetória.

“Eu precisava de camisetas que resolvessem o problema do suor", diz. "No Brasil, só encontrava aquelas camisetas pesadas de algodão, que não absorvem e ainda amassam”.

A solução ele encontrou fora: camisetas tecnológicas que já eram comuns no mercado americano. Junto com sua sócia e parceira, Carol Matsuse, ele decidiu criar a Insider, uma marca que trouxesse ao Brasil esse conceito de roupas funcionais.

Sem o apoio de grandes investidores, a Insider foi fundada com 100.000 reais das economias do casal. “Fomos uma empresa bootstrap desde o início. Cada centavo que a gente ganhava, a gente reinvestia no crescimento da marca”, afirma Gricheno. O primeiro produto foi a undershirt com tecnologia para controle de suor e odor, que rapidamente caiu no gosto do público.

A virada veio em 2020, durante a pandemia, quando a marca lançou máscaras antivirais. O sucesso foi imediato: “Nosso estoque de um mês esgotou em apenas três horas”, diz Carol Matsuse. A partir daí, a Insider começou a expandir seu portfólio com produtos como a Tech T-shirt, feita com fibra natural, antiodor e que não desbota.

O que são roupas tecnológicas

As roupas tecnológicas da Insider são desenvolvidas a partir de tecidos especiais, que combinam ciência têxtil e inovação para oferecer mais conforto e funcionalidade. Esses tecidos são desenhados para resolver problemas comuns do vestuário tradicional, como excesso de suor, odor e a necessidade constante de passar as roupas.

“A nossa Tech T-shirt é um bom exemplo. Ela tem uma composição que a torna antibacteriana, antiodor, além de ser termorreguladora, o que significa que ajuda a manter a temperatura corporal equilibrada, independentemente do clima”, explica Gricheno. Outro diferencial é o fato de que as camisetas não amassam e mantêm sua cor original por muito mais tempo, mesmo após inúmeras lavagens. Além disso, a produção das peças utiliza até 20 vezes menos água do que as camisetas de algodão tradicionais, reforçando o compromisso da marca com a sustentabilidade.

Como será a expansão

Agora, a Insider mira R$ 400 milhões em faturamento para 2024, e a grande aposta é a expansão internacional. Já presente em 50 países, a marca quer consolidar sua operação em Portugal, onde acaba de abrir sua primeira filial. “Portugal é uma porta de entrada para o mercado europeu. Por questões culturais e logísticas, é o local ideal para começarmos essa expansão”, diz Gricheno.

A marca também está de olho nos Estados Unidos, onde já tem uma base considerável de clientes. O objetivo é levar o conceito de tecnologia têxtil para novos mercados e adaptar o portfólio às necessidades de cada região. “Estamos estudando fornecedores internacionais para ampliar a oferta de produtos e adaptar a nossa linha a climas diferentes”, afirma o CEO.

Além do mercado externo, a Insider quer aumentar sua presença entre o público feminino. Hoje, a linha feminina já responde por 57% das vendas, e a empresa pretende lançar mais produtos para esse segmento, como a linha de beachwear, feita com materiais biodegradáveis.

Os desafios e o futuro da Insider

Um dos grandes desafios da Insider é manter o crescimento sustentável sem perder a qualidade que tornou a marca conhecida. Como as roupas da empresa são feitas para durar, a questão da recorrência de compras se torna mais complexa. “Nossos produtos são feitos para durar anos, então a nossa estratégia é fidelizar o cliente com um portfólio amplo. A pessoa pode começar comprando uma camiseta e depois voltar para comprar nossa linha de underwear ou esportivos”, diz Gricheno.

Outro desafio é o equilíbrio entre a qualidade e a sustentabilidade. A marca busca desenvolver tecidos que consumam menos recursos e tenham menor impacto ambiental. “Nossa camiseta é carbono negativo e usa 20 vezes menos água na produção do que uma camiseta de algodão”, afirma o CEO.

Gricheno ressalta que a expansão internacional será essencial para manter o crescimento acelerado. “Queremos atingir R$ 1 bilhão em faturamento nos próximos dois anos. Para isso, precisamos destravar novas avenidas de crescimento e ganhar velocidade fora do Brasil”, diz.

A marca, que sempre foi pautada pela inovação, também está investindo em novos lançamentos, como uma peça desenvolvida em parceria com uma indústria têxtil nacional, com tecnologia 100% brasileira. O foco é criar produtos que possam ser usados tanto no dia a dia quanto em práticas esportivas, sem perder o conforto e a funcionalidade que se tornaram a marca registrada da Insider.