Ele criou a banda Tchê Guri e hoje mostra como se reinventar aos 40

A trajetória do empresário gaúcho Fabinho Vargas é daquelas que dariam um livro. No caso dele, deu mesmo — a um livro e a um evento que acontece nesta quarta-feira, 29, em Porto Alegre.

Vargas nasceu numa família humilde em São Leopoldo, na Grande Porto Alegre, e passou a infância em um sítio onde não havia luz elétrica. O pai, músico amador, ensinou ele e os dois irmãos mais novos, Alex e Lê, a tocar violão e todo tipo de instrumento.

O trio começou a tocar em festas nos CTGs (Centros de Tradição Gaúcha) e em churrascarias. Quando tinham menos de 16 anos, se mudaram para Porto Alegre para viver de música. Logo estavam tocando em todo o interior do estado, assim como em Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Pará, Tocantins…

"Começamos tocando nos garimpos, nas serrarias. Tocamos na festa de inauguração da luz elétrica da rodovia Belém-Brasília", diz Fabinho Vargas. "Rodamos o Brasil de ônibus".

A banda dos irmãos, a Tchê Guri, virou uma referência de música tradicional gaúcha e chegou a ser indicada ao Grammy Latino, em 2009. Foi a deixa para o irmão mais velho decidir dar uma guinada na carreira. Seus irmãos continuam até hoje à frente da Tchê Guri, mas Fabinho se reinventou.

Ele voltou aos estudos e se graduou em marketing, aos 39 anos. "Eu queria estar mais perto da família e empresariar, e não mais cantar", diz. Montou uma gravadora, a Escritório Maestro, para empresariar a Tchê Guri e outras bandas e projetos musicais, como trilha sonora para séries e eventos como o Natal Luz, em Gramado.

A reviravolta na carreira fez o músico pesquisar sobre recomeços, principalmente após os 40 anos, momento que define como de maturidade profissional. "A pessoa que vai viver 150 anos já nasceu. Quem tem 40 anos de idade tem pelo menos mais 40 anos de vida profissional pela frente. É quando a bagagem vira uma vantagem competitiva", diz.

Ele lançou um primeiro livro, chamado Empreender 40+, e começou a se conectar com outros empreendedores que se reinventaram.

Nesta quarta, ele realiza a primeira edição do Summit Empreender 40+, em Porto Alegre, no Teatro Bourbon Country., junto com Fábio Bernardi e Fernando Puhlmann. O objetivo é falar com os mais de 85 milhões de brasileiros acima dos 40 anos e que, muitas vezes, não se veem representados em eventos de marketing e negócios.

A ideia é não abusar de termos em inglês e temas distantes da realidade. "A maioria dos eventos não se conecta com uma enorme parcela de brasileiros muito capazes e inovadores, mas que não se veem representados. Queremos preencher essa lacuna", diz.

O evento tem 19 palestrantes que construíram algo ou se reinventaram em algum momento da vida. Entre eles estão Pedro Janot, Jair Kobe, Cris Páz, Aod Cunha, Alice Urbim, Tulio Milman, Fátima Torri, André Foresti, Fábio Bernardi, Lara Piccoli, Michel Couto, Danielle Cosme, Rodrigo Sabiah, Cesar Cidade Dias, Luciano Potter, Daniel Scola e Rafael Martins.

"O foco do Empreender 40+ são empreendedores e intra-empreendedores com mais de 40 ou perto de 40 anos. Que querem continuar produzindo e fazer a diferença num mundo que está envelhecendo em ritmo acelerado", diz Vargas.